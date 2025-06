Coppa del mondo Canoa Slalom, l’Italia rientra da Praga con lo splendido podio di Giovanni De Gennaro

La terza tappa di coppa del mondo di canoa slalom, competizione disputata a Praga nel fine settimana appena trascorso, conclude la prima parte di stagione. Si tornerà in acqua a fine estate con le ultime due tappe di Ljubljana, dal 28 al 31 agosto, ed Augsburg, dal 4 al 7 settembre, prologo dei campionati mondiali che si disputeranno a Penrith, in Australia, dall’1 al 6 ottobre.

L’Italia torna a casa con un bilancio senza grandi acuti, impreziosito però dallo splendido podio ottenuto da Giovanni De Gennaro. L’oro olimpico di Parigi 2024 ha conquistato, con merito, il terzo posto nella finale del kayak esaltandosi sul canale che lo scorso anno lo aveva visto trionfare in Coppa. Il portacolori italiano chiude le batterie del mattino in nona posizione completando il percorso netto in 90.44, a 2.18 dal miglior tempo del polacco Mateusz Polaczyk.

Nella finale pomeridiana De Gennaro si affida a tutta la sua esperienza, firma una discesa senza errori in 88.94, migliora il suo tempo e ottiene il gradino più basso del podio alle spalle dei francesi Titouan Castryck, primo e medaglia d’oro in 86.35, e Anatole Delassus, secondo e vincitore dell’argento con 87.38.

L’altra nota positiva del fine settimana in terra ceca arriva dalla C1 Short Slalom, gara in cui Marta Bertoncelli conclude in quarta posizione con il tempo di 63.94. Non basta all’azzurra, staccata di 0.26 dalla terza posizione, completare la gara con il percorso netto. Si aggiudica la vittoria la ceca Gabriela Satkova, 59.93 il suo tempo, che precede la sorella Martina, seconda con 63.46. Completa la composizione del podio la tedesca Andrea Herzog, terza in 63.68.