BMX, Arthur Pilard e Zoe Claessens vincono in Coppa del Mondo a Sarrians

La Coppa del Mondo di BMX inizia con il fine settimana di gare in corso di svolgimento a Sarrians. La cittadina francese ospita la due giorni di gare che segna l’inizio della competizione per le diverse categorie in gara. Domani si gareggia nuovamente.

Nella gara di elite maschile si aggiudica il successo finale, e guadagna 500 punti in classifica generale, il francese Arthur Pilard con il tempo di 31.105. Conclude la sua prova in seconda posizione, e porta a casa 430 punti Izaac Kennedy. L’australiano ferma il cronometro su 31.564. Conclude al terzo posto, con il tempo di 31.65, il transalpino Sylvain Andre che conquista 370 punti in graduatoria.

Si ferma prima della fase decisiva della competizione l’avventura dei due azzurri in gara. Nella last chance Martii Sciortino ferma il cronometro sul tempo di 33.219 ed ottiene il terzo posto nella terza serie. Nella quarta serie Pietro Bertagnoli si piazza invece secondo con 34.093

Nell’élite femminile incamera il successo finale la svizzera Zoe Claessens con il tempo di 34.156. L’elvetica precede l’australiana Saya Sakakibara che chiude la sua prova in 35.084. Deve accontentarsi della terza posizione la canadese Molly Simpson che conclude la performance in 35.182.

Nella gara Under 23 maschile s’impone l’olandese Jason Noordam con 31.561,165 i punti ottenuti dal neerlandese in classifica. Seconda piazza per Alex Pieczanowsky. Il francese conclude la sua performance in 31.932 e porta a casa 142 punti. Conquista la terza piazza l’australiano Jesse Asmus. L’atleta australiano chiude la sua prova in 32.275 ed incamera 122 punti. L’Italia deve accontentarsi del sedicesimo posto ottenuto da Albert Groppo con 34.593, sono 40 i punti ottenuti dall’azzurro. Chiude quarantacinquesimo Tommaso Frizzarin con 34.843, posizione numero cinquantaquattro per Marco Radaelli in 37.323. Termina in 35.073 Federico Pasa, crono che gli vale la posizione numero 101, e conclude in 34.452 Thomas Ligabò.

Nell’Under 23 donne prevale, con il crono di 34.781, l’olandese Michelle Wissing che assume il comando provvisorio della classifica con 165 punti. Ottiene la seconda piazza la francese Marie Favrel. L’atleta transalpina ferma il cronometro su 35.239, sono 142 i punti in classifica per lei. Terza posto per Emily Hutt. La britannica chiuda la sua prova con 35.410 e conquista 122 punti in classifica generale. L’Italia registra il ventitreesimo posto di Francesca Cingolani Ferreira con 1:14.199 e la trentaquattresima posizione di Marika Gaiazzi con il tempo di 39.301.