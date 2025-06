Coppa Davis, i convocati di Italia e Gran Bretagna per i quarti

Corrado Barazzutti ha diramato i convocati per l’incontro di Coppa Davis tra Italia e Gran Bretagna valido per i quarti di finale del World Group della Coppa Davis 2014 in programma dal 4 al 6 aprile al TC Napoli sul centrale in terra rossa del circolo partenopeo: Fabio Fognini (14), Andreas Seppi (33) Paolo Lorenzi (96) e Simone Bolelli (doppio) sono i quattro prescelti dal capitano azzurro per tentare l’accesso alle semifinali contro la vincente di Kazakhistan-Svizzera.

“E’ un match prestigioso e molto duro – ha commentato Barazzutti al sito federale – giochiamo sulla terra rossa ed abbiamo una grande occasione per qualificarci dopo tanti anni alle semifinale di Coppa Davis. La Gran Bretagna sarà un avversario molto difficile, ma noi abbiamo dimostrato nella vittoriosa trasferta in Argentina di potercela giocare con tutti”.

Questa la lista dei convocati diramata invece dal capitano britannico Leon Smith: Dan Evans, Colin Fleming (34 doppio), Andy Murray (6) e James Ward.

Appare evidente confrontando i ranking delle due squadre che le chance britanniche sono tutte riposte su Andy Murray e sul doppio: spetterà a Fognini e Seppi fare il loro dovere in singolare per gli azzurri, mentre nel doppio il Fogna farà coppia con Bolelli per strappare il punto che probabilmente potrebbe risultare decisivo ai fini qualificazione.

Foto: Federtennis