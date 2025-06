Coppa Davis 2014, volata a 4 per ospitare Italia-Gran Bretagna

Di ufficiale finora si conoscono le date (4-6 aprile prossimi ndr) e la superficie (terra rossa all’aperto) ma è già partito il testa a testa per ospitare Italia-Gran Bretagna, valevole per i quarti di finale della Coppa Davis 2014: dopo l’exploit di Mar del Plata sembra essere ritornato entusiasmo intorno all’ItalDavis di Barazzuti.

Milano, Roma, Napoli o Bologna: sembrano essere queste 4 le città accreditate per poter ospitare Fognini e compagni nella sfida con i britannici guidati da Andy Murray ma sfavoriti sulla terra rossa. Con le semifinali (ipoteticamente contro la Svizzera a meno di un improbabile miracolo kazako ndr) nel mirino, la febbre di Davis torna nuovamente.

Delle 4 città, Milano ha ospitato l’ultima finale azzurra nel 1998, persa malamente contro la Svezia; Napoli ha ospitato la Nazionale sempre nei momenti in cui serviva l’apporto del caloroso pubblico partenopeo, con lo spareggio del 2012 contro il Cile per ritornare nel World Group come ultimo precedente. Al Foro Italico di Roma manchiamo dal 2002, anno dello spareggio perso con la Croazia per non retrocedere nel Gruppo 1, mentre Bologna delle 4 sembra la meno favorita in quanto si era ipotizzato il Pala Dozza come possibile location.

