Coppa Davis 2014, tutto su Argentina-Italia

Fabio Fognini, Andreas Seppi, Simone Bolelli e Filippo Volandri, con Potito Starace come riserva: sono queste le armi di Corrado Barazzuti contro l’Argentina nella sfida del primo turno di Coppa Davis 2014 “I ragazzi stanno tutti bene – ha dichiarato il capitano azzurro al sito federale – ci stiamo allenando molto intensamente e saremo pronti per la sfida. Sarà un incontro equilibrato, il pubblico sarà dalla parte dei nostri avversari e sappiamo bene che qui il tifo è molto caldo. Ma la nostra squadra sa come gestire situazione del genere. L’Argentina è solida, compatta, affrontarla fuori casa è dura, ma è un incontro alla nostra portata”.

Di contro la squadra argentina, priva di Juan Martin del Potro, ma con Carlos Berlocq, Juan Monaco, Horacio Zeballos ed Eduardo Schwank pronti a dar battaglia nell’arena di Mar del Plata: si comincia domani alle 15 con la sfida incrociata tra Monaco e Seppi seguita da quella tra Berlocq e Fognini, in attesa dell’ufficializzazione del sorteggio prevista tra un paio d’ore.

Enigma doppio per il sabato: probabile che l’Italia si affidi al duo Fognini-Bolelli, mentre in casa albiceleste si ipotizza il duo Zeballos-Schwank. Ma molto dipenderà dall’esito della prima giornata; domenica invece giornata finale, sulla carta dovrebbero sfidarsi i due numeri uno Monaco-Fognini seguiti da Berlocq e Seppi.

Ammesso che non sia già tutto deciso già il sabato sera…

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com