Coppa Davis 2014, Italia-Gran Bretagna a Napoli

Punta sull’effetto scaramantico la Federtennis che ha scelto nuovamente Napoli come sede della prossima sfida di Coppa Davis 2014: sarà lo splendido scenario del lungomare “liberato” ad ospitare presso i campi in terra rossa del Tennis Club Napoli i quarti di finale contro la Gran Bretagna, in programma dal 4 al 6 aprile prossimi.

Napoli ha sbaragliato la concorrenza di Milano, Roma e Bologna ed è molto probabile che si opterà per la stessa soluzione adottata per lo spareggio del 2012 contro il Cile, quando venne allestita una tribuna temporanea lungo la Rotonda Diaz che aumentò la capienza del Centrale di Viale Dohrn.

Intanto a Marsiglia toccherà proprio ad un napoletano chiudere la giornata azzurra di qualificazioni: Lorenzo Giustino, opposto al francese Wang, punterà a raggiungere al secondo turno Roberto Marcora, che ha battuto per 7-5 6-4 Tchoutakian. Nulla da fare invece per Marco Cecchinato, eliminato dal bosniaco Basic per 7-6 6-3.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com