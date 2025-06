Coppa Davis 2014: Germania, Svizzera e Francia già qualificate

La seconda giornata di Coppa Davis 2014 regala già i primi verdetti: Germania, Svizzera e Francia si sono qualificate ai quarti di finale con un netto 3-0 ottenuto rispettivamente contro Spagna, Serbia ed Australia.

Decisiva per i tedeschi la vittoria in doppio di Haas e Kohlschreiber su Marrero/Verdasco: 76(5) 67(9) 76(7) 63 il punteggio finale che elimina gli spagnoli, già indietro dopo la prima giornata.

Avanza anche la Francia con il successo di Gasquet e Tsonga in 4 set sugli australiani Guccione/Hewitt per 57 76(4) 62 75; tutto facile anche per la Svizzera che con Chiudinelli e Lammer archivia la pratica serba Krajinovic/Zimonjic in 4 set per 76(3) 36 76(2) 62.

Si riapre il discorso qualificazione invece in Kazakhistan-Belgio, con il successo del doppio fiamminga Bemelmans/Rochus su Kukushkin/Korolev per 62 67(4) 63 76(4); fattore campo decisivo invece in Repubblica Ceca-Olanda, con la rimonta dei padroni di casa grazie al duo Berdych/Stepanek che si impone su Haase/Rojer per 75 16 76(2) 76(4). Mette la testa avanti anche il Giappone sul Canada, grazie al punto conquistato da Nishikori e Uchiyama su Dancevic e Nestor: 63 76(3) 46 64 il punteggio finale.

Nella notte i fratelli Bryan cercheranno di evitare la disfatta agli USA contro il doppio britannico Murray/Fleming.

WORLD GROUP – PRIMI TURNI

REPUBBLICA CECA – OLANDA 2-1

CEZ Arena, Ostrava, CZE (cemento – indoor)

Repubblica Ceca: Tomas Berdych, Radek Stepanek, Lukas Rosol, Jiri Vesely. Capitano: Jaroslav Navratil

Olanda: Robin Haase, Igor Sijsling, Thiemo de Bakker, Jean-Julien Rojer. Capitano: Jan Siemerink

R1: Haase b. Stepanek 36 64 67(4) 62 61

R2: Berdych b. Sijsling 63 63 60

R3: Berdych/Stepanek b. Haase/Rojer 75 16 76(2) 76(4)

R4: Berdych c. Haase

R5: Stepanek c. Sijsling

GIAPPONE – CANADA 2-1

Ariake Coliseum, Tokyo, JPN (cemento – indoor)

Giappone: Kei Nishikori, Go Soeda, Yuichi Sugita, Yasutaka Uchiyama. Capitano: Minoru Ueda

Canada: Vasek Pospisil, Frank Dancevic, Daniel Nestor, Peter Polansky. Capitano: Martin Laurendeau

R1: Nishikori b. Polansky 64 64 64

R2: Dancevic b. Soeda 64 76(2) 61

R3: Nishikori/Uchiyama b. Dancevic/Nestor 63 76(3) 46 64

R4: Nishikori c. Dancevic

R5: Soeda c. Polansky

Definitivo: GERMANIA – SPAGNA 3-0

Fraport Arena, Frankfurt, GER (cemento – indoor)

Germania: Tommy Haas, Philipp Kohlschreiber, Florian Mayer, Daniel Brands. Capitano: Carsten Arriens

Spagna: Feliciano Lopez, Fernando Verdasco, Roberto Bautista Agut, David Marrero. Capitano: Carlos Moya

R1: Kohlschreiber b. Bautista Agut 62 64 62

R2: Mayer b. Lopez 76(6) 76(4) 16 57 63

R3: Haas/Kohlschreiber b. Marrero/Verdasco 76(5) 67(9) 76(7) 63

Definitivo: FRANCIA – AUSTRALIA 3-0

Vendéspace, La Roche sur Yon, FRA (terra battuta – indoor)

Francia: Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Gael Monfils, Julien Benneteau. Capitano: Arnaud Clement

Australia: Lleyton Hewitt, Nick Kyrgios, Christopher Guccione, Thanasi Kokkinakis. Capitano: Patrick Rafter

R1: Gasquet b. Kyrgios 76(3) 62 62

R2: Tsonga b. Hewitt 63 62 76(2)

R3: Gasquet/Tsonga b. Guccione/Hewitt 57 76(4) 62 75

USA – GRAN BRETAGNA 1-2

Petco Park, San Diego, CA, USA (terra battuta – outdoor)

Stati Uniti: Donald Young, Sam Querrey, Mike Bryan, Bob Bryan. Capitano: Jim Courier

Gran Bretagna: Andy Murray, James Ward, Kyle Edmund, Colin Fleming. Capitano: Leon Smith

R1: Murray b. Young 61 62 63

R2: Ward b. Querrey 16 76 (3) 36 64 61

R3: Bryan/Bryan c. Fleming/Inglot 62 63 36 61

R4: Querrey c. Murray

R5: Young c. Ward

KAZAKISTAN – BELGIO 2-1

National Tennis Centre, Astana, KAZ (cemento – indoor)

Kazakistan: Mikhail Kukushkin, Andrey Golubev, Evgeny Korolev, Denis Yevseyev. Capitano: Dias Doskarayev

Belgio: David Goffin, Ruben Bemelmans, Olivier Rochus, Germain Gigounon, Capitano: Johan van Herck

R1: Kukushkin b. Bemelmans 64 67(3) 62 63

R2: Golubev b. Goffin 76(9) 36 46 62 12-10

R3: Bemelmans/Rochus b. Kukushkin/Korolev 62 67(4) 63 76(4)

R4: Kukushkin c. Goffin

R5: Golubev c. Bemelmans

Definitivo: SERBIA – SVIZZERA 0-3

Spens Sport Centre, Novi Sad, SRB (cemento – indoor)

Serbia: Dusan Lajovic, Filip Krajinovic, Ilija Bozoljac, Nenad Zimonjic. Capitano: Bogdan Obradovic

Svizzera: Stanislas Wawrinka, Roger Federer, Marco Chiudinelli, Michael Lammer. Capitano: Severin Luthi

R1: Federer b. Bozoljac 64 75 62

R2: Wawrinka b. Lajovic 64 46 61 76(7)

R3: Chiudinelli/Lammer b. Krajinovic/Zimonjic 76(3) 36 76(2)

