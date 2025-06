Coppa Davis 2014: Fabio, regalaci i quarti!

Abbiamo un match point a disposizione e la possibilità di giocarcelo con il miglior giocatore: il destino dell’ItalDavis che stupisce in terra argentina è tutto nelle mani di Fabio Fognini. Il ligure, fresco di best ranking con il numero 15 nella classifica mondiale Atp, sta letteralmente trascinando gli azzurri nel Patinodormo di Mar del Plata contro i padroni di casa argentini.

Suo infatti il primo punto ottenuto venerdì sera in singolare contro Monaco, successo importante perchè ottenuto contro il numero uno argentino, fondamentale il suo apporto in doppio in coppia con il fido Bolelli.

Tra qualche ora la sfida a Berlocq, avversario che sembra essere decisamente alla portata del talento di Arma di Taggia e che deve necessariamente essere battuto dal ligure. Nulla contro Andreas Seppi, ma giocarsi le chance di qualificazione all’ultimo match tra l’altoatesino e Monaco è un rischio da evitare per scongiurare eliminazione e spareggio di settembre, anche perchè il Seppi visto in campo venerdì nel match d’apertura non sembra dare le stesse garanzie del Fogna…

