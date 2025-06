Coppa Davis 2014: Argentina, osso duro per l’Italia

Carlos Berlocq, Juan Monaco, Horacio Zeballos ed Eduardo Schwank: sono questi i 4 nomi che il capitano argentino Martin Jaite ha convocato per la sfida del primo turno di Coppa Davis, in programma da venerdì a domenica a Mar del Plata.

Sulla carta, guardando le classifiche aggiornate del ranking Atp di questa settimana, gli azzurri partono leggermente favoriti, ma il fattore campo in Sudamerica può essere letale: certo le assenze di Del Potro e Delbonis avranno il loro peso in casa albiceleste, ma l’affidabilità di Monaco e Berlocq non farà dormire sonni tranquilli al capitano azzurro Barazzuti.

Numero 40 al mondo, il 30enne Monaco vanta un passato da top ten raggiunto appena due anni fa, con una bacheca di 8 tornei.

Più costante nel suo cammino il 31enne di Buenos Aires Carlos Berlocq, numero 44 al mondo, un solo titolo in carriera ed un best ranking al numero 37 nel marzo 2012: la costanza di rendimento lo vede però da anni stabilmente in top 50 e quindi avversario da non sottovalutare per Fabio Fognini, reduce dal best ranking con il numero 15.

L’idolo di casa è Horacio Zeballos, 30enne numero 66 al mondo, anch’egli con un titolo in bacheca: fino allo scorso anno era tra i primi 40 al mondo, suo miglior risultato nella classifica mondiale; in coppia con Eduardo Schwank oppure uno dei due singolaristi, sarà l’avversario da battere nella sfida di doppio, in programma sabato, con molta probabilità contro il ritrovato duo Fognini-Bolelli.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com