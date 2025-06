Contrordine: Eurosport resta su Sky fino al 1 febbraio (almeno…)

Ennesimo ribaltone nella vicenda Eurosport-Sky: dopo l’annuncio di ieri sull’addio della piattaforma satellitare ai due canali sportivi monotematici, adesso dall’emittente di Murdoch è arrivata notizia che l’accordo proseguirà almeno fino al prossimo 1 febbraio.

Dal 1 novembre scorso i due canali sono visibili anche sul digitale terrestre, grazie all’accordo con Mediaset Premium: come prossimo grande evento in programma ci sono gli Australian Open 2014, che a questo punto saranno ancora visibili per gli abbonati Sky.

In attesa di altre novità in merito…

