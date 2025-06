Conto alla rovescia per l’esordio degli Azzurri alla VNL 2025. Tutte le partite in diretta e on-demand su VBTV

È tutto pronto per l’edizione 2025 della Volleyball Nations League Maschile, al via l’11 giugno in Canada. L’Italia di Ferdinando De Giorgi si prepara ad affrontare una delle competizioni più attese del panorama internazionale, con 16 tra le migliori nazionali del mondo pronte a contendersi un posto alle Finals di Ningbo (Cina).

Gli appassionati potranno seguire tutte le partite degli Azzurri in diretta e on demand su VBTV ( vb.tv ), la piattaforma ufficiale Over-The-Top (OTT) di Volleyball World, disponibile su un’ampia gamma di dispositivi come Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV.

Gli Azzurri esordiranno nella Week 1 in Canada a Québec City l’11 giugno alle ore 17 italiane contro la Bulgaria; successivamente affronterà la Germania (12 giugno, ore 22:30), la Francia (14 giugno, ore 2:00) e l’Argentina (15 giugno, ore 17:00). Per questo primo appuntamento, il CT ha ufficializzato il roaster dei 14 atleti in partenza per il Canada. A guidare il gruppo sarà il palleggiatore e capitano Simone Giannelli, affiancato da giovani talenti come Mattia Boninfante – al debutto con la maglia azzurra in una competizione internazionale – e dagli schiacciatori Mattia Bottolo e Luca Porro. Tra le conferme spicca Yuri Romanò nel ruolo di opposto, affiancato da Kamil Rychlicki, atleta italiano di origini lussemburghesi, alla sua prima esperienza con la Nazionale. Ritorna inoltre in competizioni ufficiali Simone Anzani, riferimento di esperienza tra i centrali.

Si proseguirà con la Week 2 a Chicago, dal 25 al 30 giugno, con sfide ad alto tasso tecnico contro Polonia, Cina, Brasile e Stati Uniti. La fase preliminare si chiuderà a Lubiana, dal 16 al 20 luglio, con i match contro Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda. Le migliori otto si qualificheranno per le Finals di Ningbo, in programma dal 30 luglio al 3 agosto.

La Francia si presenta come una delle favorite, forte del titolo VNL e dell’oro olimpico, guidata da Andrea Giani e trainata da Ngapeth e Brizard, la Polonia, con in panchina Nikola Grbić che punta al podio grazie alla potenza di León e all’esperienza di Kurek. Il Brasile si affida alla leadership di Lucarelli e alla fisicità di Flavio e Darlan. Non mancano altri avversari insidiosi come gli Stati Uniti, che schierano Shoji e Ma’a, e una Cuba temibile a muro e in attacco con Simón e Yant. Solida anche la formazione giapponese, guidata da Ishikawa e Nishida.