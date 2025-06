Conca mette in risalto la pochezza del ciclismo italiano? Non per Dagnoni: “Mostrato il meglio del nostro sport”

Una vittoria che desta riflessione. Filippo Conca ieri ha conquistato il titolo tricolore nella corsa in linea per gli atleti Elite, sorprendendo tutti i corridori più accreditati per far propria questa corsa. Si pensi ad esempio a Filippo Ganna e a Jonathan Milan. Un successo che può far rumore dal momento che Conca è parte di una squadra amatoriale (lo Swatt Club).

Un’affermazione di qualità sul traguardo di Gorizia, che gli ha permesso di realizzare il sogno di una vita: “Una giornata incredibile. A ottobre sono rimasto senza squadra dopo quattro anni in cui ho lavorato per altri, perché era il mio lavoro. Così, ho avuto poche opportunità per fare risultati e per questo non ho trovato neppure una formazione Continental. Avevo due scelte: o smettere o continuare con la realtà di Swatt Club. Loro mi hanno dato l’opportunità di fare gare Gravel”, le sue parole.

Il nuovo campione italiano ha poi proseguito: “Non è stata una stagione facile per me. Ho avuto diverse sfortune, con alcune cadute; l’ultima a metà maggio a Livigno, quando ho centrato una marmotta in discesa… È da ottobre che aspetto questo giorno, è un sogno che si avvera, non tanto per il risultato, ma per tutta la sofferenza che ho avuto in questi mesi. Sono orgoglioso di me stesso e di tutti quelli che mi sono stati vicini”.

Una storia particolare che può mettere in evidenza le criticità di un movimento italiano del pedale su strada, proprio per il percorso affrontato da Conca. A questo proposito, il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni ha affrontato la questione da un altro punto di vista: “Dal 21 giugno a oggi si sono celebrati numerosi campionati italiani che hanno assegnato la maglia tricolore, una delle più prestigiose ed amate. Mi piacerebbe ricordare tutti i nuovi campioni italiani, dai giovanissimi protagonisti nel crosscountry ad Albenga Campochiesa fino a Filippo Conca, laureatosi tra gli Elite. Rischierei di dimenticarne qualcuno, pertanto voglio rivolgere, a nome di tutto il movimento, complimenti cumulativi a tutti i nuovi campioni italiani e ai tanti ragazzi e ragazze che hanno onorato queste competizioni, mostrando la parte migliore del nostro sport“.