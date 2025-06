Comincia Wimbledon 2025: tutta la messe di italiani in campo tra lunedì e martedì

Domani, lunedì 30 giugno, prenderà il via Wimbledon. Lo Slam più importante dell’anno terrà banco fino al 13 luglio e si preannunciano due settimane particolarmente intense. In casa Italia saranno ben 14 i rappresentanti presenti in tabellone. Si parla di 11 uomini e di 3 donne.

Nel day-1 saranno sette gli alfieri nostrani a calcare l’erba dell’All England Club. Di sicuro, colui che godrà di un ‘privilegio’ particolare sarà Fabio Fognini. Il ligure, sul finire della sua carriera, affronterà sul campo centrale il campione in carica, Carlos Alcaraz. Sarà sicuramente significativo per Fognini vivere una partita del genere, al cospetto di un giocatore che sta esprimendo un tennis straordinario e si candida al terzo successo consecutivo a Londra.

A seguire, fari puntati su Jasmine Paolini che sul campo-2 giocherà contro la lettone Sevastova. La n.5 del mondo, finalista l’anno scorso a Wimbledon, avrà un approccio molto umile, volendo ragionare partita per partita. Discorso un po’ diverso per Matteo Berrettini che sul campo-3 giocherà contro il polacco Majchrzak per capire se la sua forma fisica sia adeguata per sostenere un Major. Nel primo giorno vedremo in campo anche Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Giulio Zeppieri e Mattia Bellucci.

Martedì 1° luglio sarà il giorno del grande esordio di Jannik Sinner. Il n.1 del ranking, reduce dalla finale del Roland Garros persa contro Carlos Alcaraz, se la vedrà contro Luca Nardi e gode dei favori del pronostico. Nel suo caso, ancor più che il risultato, sarà la prestazione a essere messa sotto la lente di ingrandimento.

Grande attenzione rispetto anche quanto riuscirà a fare Lorenzo Musetti, opposto al georgiano Nikoloz Basilashvili. Un primo match non agevole, perchè l’avversario ha colpi che possono far male ed è ben rodato su questi campi. Discorso diverso per il toscano, costretto a saltare la stagione sull’erba per infortunio. A completamento vedremo in azione Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

ITALIANI IN CAMPO NEL PRIMO TURNO A WIMBLEDON

Lunedì 30 giugno (orari italiani)

Centre Court – Dalle ore 14.30

1° match – F. Fognini ITA vs C. Alcaraz ESP

Court 2 – Dalle ore 12.00

3° match – J. Paolini ITAvs A. Sevastova LAT

Court 3 – Dalle ore 12.00

3° match – M. Berrettini ITA vs K. Majchrzak POL

Court 5 – Inizio ore 12.00

2° match – L. Darderi ITA vs R. Safiullin IOA

Court 6 – Inizio ore 12.00

4° match – M. Arnaldi ITA vs B. van de Zandschulp NED

Court 7 – Inizio ore 12.00

4° match – S. Mochizuki JPN vs G. Zeppieri ITA

Court 16 – Inizio ore 12.00

1° match – M. Bellucci ITA vs O. Crawford GBR

Martedì 1° luglio (orari italiani)

Centre Court – Dalle ore 14.30

Orario esatto da stabilire – J. Sinner ITA vs L. Nardi ITA

Campo da stabilire – Orario da stabilire

L. Musetti ITA vs N. Basilashvili GEO

Campo da stabilire – Orario da stabilire

F. Cobolli vs B. Zhukayev KAZ

Campo da stabilire – Orario stabilire

L. Sonego ITA vs J. Faria POR

Campo da stabilire – Orario da stabilire

E. Cocciaretto ITA vs J. Pegula USA

Campo da stabilire – Orario da stabilire

L. Bronzetti ITA vs J. Teichmann SVI