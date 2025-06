Come sta Paola Egonu? Non gioca in Nations League: il calo di pressione, il ruolo di riserva e la nuova titolare

Paola Egonu non giocherà contro la Germania nella seconda partita della Nations League di volley femminile. L’opposto siede in panchina indossando la maglia di libero, dunque non verrà impiegata nella sfida contro le tedesche al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile), dove ieri le Campionesse Olimpiche avevano sconfitto gli USA per 3-0 anche grazie alla prestazione della MVP dei Giochi di Parigi 2024.

La bomber veneta ha accusato un repentino calo di pressione in allenamento, dovuto alle condizioni ambientali estreme (grande caldo e umidità elevata). La Federvolley aveva comunicato che la giocatrice aveva manifestato una sindrome ipotensiva dovuta a quelle specifiche condizione e che la sua forma fisica sarebbe stata valutata nelle ore successive.

La nota stampa della FIPAV era stata emessa dopo la diffusione di un video in cui si notava che Paola Egonu era stata aiutata a scendere dall’autobus da due componenti dello staff tecnico con grande cautela e che camminava a piccoli passi. L’auspicio è che l’azzurra possa recuperare prontamente la propria condizione fisica e tornare protagonista nei prossimi incontri.

Il CT Julio Velasco ha così schierato Ekaterina Antropova come opposta titolare contro le teutoniche. La giocatrice di Scandicci, in diagonale con Alessia Orro, avrà la possibilità di mostrare tutto il suo potenziale ed è una seconda scelta di enorme caratura, dato che sarebbe titolare in praticamente tutte le Nazionali del mondo. Al centro la capitana Anna Danesi e Sarah Fahr, di banda le schiacciatrici Myriam Sylla e Gaia Giovannini, Monica De Gennaro il libero.