Come sta Lorenzo Patta dopo l’infortunio? C’è la lesione, tempi di recupero da definire

Lorenzo Patta si è sottoposto ad accertamenti diagnostici dopo l’infortunio accusato ieri sera mentre correva i 100 metri nell’ambito degli Europei a squadre. Il Campione Olimpico della 4×100 a Tokyo 2020 si trovava al comando a metà gara sulla pista verde di Madrid, poi ha accusato una fitta alla gamba destra e si è dovuto rialzare, chiudendo al passo a onor di firma per portare a casa un punto utile per l’Italia, che sta cercando di difendere il trofeo conquistato due anni fa a Chorzow.

L’esito degli esami è purtroppo pessimo, visto che è stata confermata la presenza di una lesione muscolare a carico del bicipite femorale. Il velocista sardo aveva incominciato benissimo la stagione con un 10.16 a Savona e un 10.25 controvento a Roma, contribuendo in maniera importante alla qualificazione della staffetta ai Mondiali attraverso le World Relays. Questo infortunio pesa in casa Italia perché ha tolto punti importanti sui 100 metri ieri sera (almeno tra i 12 e i 14) e incide sulla staffetta in programma questa sera.

Il percorso di recupero di Lorenzo Patta verrà definito nei prossimi giorni e sarà volto a un rientro in vista dei Mondiali, previsti a Tokyo nel mese di settembre. Per quanto concerne la ex Coppa Europa si punterà su Fausto Desalu, Filippo Tortu, Samuele Ceccarelli e verosimilmente Roberto Rigali.