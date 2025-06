Come Luna Rossa può impiegare Peter Burling? “QI ineguagliabile, guiderà la nuova generazione”. E Junior…

L’ingaggio di Peter Burling da parte di Luna Rossa ha generato parecchio scalpore in Nuova Zelanda, visto che il timoniere ha proprio lasciato i Kiwi con cui ha vinto le ultime tre edizioni della America’s Cup. Il 34enne ha deciso di sposare la causa del sodalizio italiano, rafforzando sensibilmente il gruppo dello skipper Max Sirena. Non potrà però essere al timone nel 2027 a Napoli, perché la bozza del protocollo regolamentare lo vieta.

La testata neozelandese Stuff, un punto di riferimento non solo in ambito sportivo alla pari di NZ Herald, si è soffermata su questo ingaggio: “Max Sirena ha dichiarato che il ruolo di Burling è “ancora da definire”, ma i sindacati di Coppa sono composti dalle migliori menti dello sport in campi specialistici che spingono i confini tecnologici e le innovazioni di design. La velocità e la precisione sono fondamentali, dunque quale persona migliore di Burling, che ha timonato le prime generazioni di monoscafi foiling AC75 progettati da Team NZ e che ha vinto la America’s Cup tre volte, potrebbe supportare Luna Rossa?“.

Dall’altra parte del Pianeta ci si interroga su quale possa essere il ruolo ricoperto da Peter Burling in seno al sodalizio italiano: “A Napoli si regaterà con la terza classe di queste imbarcazioni high-tech che nessuno ha gestito meglio di Burling e qualcuno potrebbe dire che il suo QI velico è ineguagliabile. Sembra destinato a un ruolo di coaching o di consulenza per guidare la nuova generazione di Luna Rossa, tra cui il quotato Marco Gradoni, e potrà destreggiarsi con i suoi impegni con il team neozelandese di SailGP“.

Si fa il nome anche di un altro ex di New Zealand con cui Burling lavorerà, aspetto passato in secondo piano la scorsa settimana: “Burling lavorerà probabilmente al fianco di Josh Junior, un altro ex membro di Team New Zealand, che è apparso nel video promozionale di Luna Rossa. Gli italiani sono stati entusiasti di presentare Burling per il loro prossimo tentativo di vincere la Coppa, anche se non sarà al timone. Il suo ingaggio rappresenta un’ulteriore spinta alla campagna di Luna Rossa“.