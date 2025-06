Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini a Bad Homburg con l’eliminazione di Svitolina: risvolti importanti anche per la Race

Arrivano importanti dagli ottavi di finale odierni del torneo WTA500 di Bad Homburg. Sull’erba tedesca, infatti, è emerso il nome della prossima avversaria di Jasmine Paolini nei quarti di finale del torneo in Germania. Dopo aver sconfitto la canadese Leylah Fernandez, l’azzurra se la vedrà contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia.

La sudamericana (n.21 del mondo) si è imposta contro l’ucraina Elina Svitolina (n.14 del ranking) col punteggio di 3-6 6-4 7-6 (7) e affronterà Paolini. Uscita di scena, dunque, un’avversaria che tanto ha fatto “soffrire” la nostra portacolori, ricordando le sue affermazioni negli Australian Open e nel Roland Garros di quest’anno.

Decisamente più lusinghieri i precedenti con la verdeoro, visti i tre successi in altrettanti incontri, l’ultimo dei quali nel torneo di Dubai dell’anno scorso, quando poi l’azzurra conquistò il titolo. Certo, non ci sono precedenti sull’erba e questo fattore andrà considerato.

Questo ko di Svitolina ha dei risvolti anche nella Race 2025, ovvero la classifica di rendimento della stagione che qualifica poi le prime otto alle WTA Finals. Attualmente, Paolini è settima e la sconfitta dell’ucraina le consente di ampliare il proprio vantaggio a 338 punti.

Andando oltre, se la tennista tricolore riuscisse a prevalere contro Haddad Maia, se la vedrebbe contro la vincente di Iga Swiatek-Ekaterina Alexandrova. La polacca non è mai stata così performante su questa superficie, per cui in un ipotetico incrocio ci potrebbe essere partita. In finale, poi, i nomi potrebbero essere quelli dei Jessica Pegula, Emma Navarro, Mirra Andreeva e Donna Vekic, quest’ultima avversaria di Jasmine nella semifinale di Wimbledon dell’anno scorso.

TABELLONE JASMINE PAOLINI WTA BAD HOMGURG

Quarti di finale WTA500 Bad Homburg – Beatriz Haddad Maia

Semifinale WTA500 Bad Homburg – Iga Swiatek / Ekaterina Alexandrova

Finale WTA500 Bad Homburg – Jessica Pegula / Emma Navarro / Mirra Andreeva / Donna Vekic (le più probabili)

RACE 2025

1. Aryna Sabalenka 6615

2. Coco Gauff 4599

3. Madison Keys 3975

4. Iga Swiatek 3766

5. Mirra Andreeva 3487

6. Jessica Pegula 2898

7. Jasmine Paolini 2579

8. Elena Rybakina 2406

9. Elina Svitolina 2241