Come cambia il tabellone di Jannik Sinner con l’eliminazione di Draper. Il ricordo di una frase iconica del 2021

Il vincente dell’ultimo match degli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile, che vedrà opposti Jannik Sinner, numero 1 del mondo, ed il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 17, affronterà nei quarti di finale il kazako Alexander Bublik, giustiziere del britannico Jack Draper, numero 5 del seeding.

Si tratterebbe del quinto precedente tra l’azzurro ed il kazako, con Sinner in vantaggio per 3-1, anche se nessun match è andato in scena sulla terra battuta. Nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami 2021 l’azzurro, allora 19enne, si impose con lo score di 7-6 (5) 6-4 ed a fine partita il kazako fece i complimenti a Sinner.

“Non sei umano! Hai 15 anni e giochi così!” disse il kazako al termine del match appena perso, sbagliando l’età dell’azzurro, ma mostrando tutto il rispetto e l’ammirazione che nutriva nei confronti del giovane tennista italiano, appena approdato in semifinale in un Masters 1000.

In caso di successi su Rublev prima e Bublik poi, in semifinale l’azzurro potrebbe ritrovarsi di fronte il tedesco Alexander Zverev, che oggi ha approfittato del ritiro nel secondo set del neerlandese Tallon Griekspoor, atteso, però, nei quarti di finale dal serbo Novak Djokovic, vittorioso in tre set sul britannico Cameron Norrie.

IL VIDEO DELLA FRASE DI BUBLIK A SINNER