Come cambia il tabellone di Jannik Sinner ad Halle con l’eliminazione di Rublev: salta la tds più alta del suo spicchio

Jannik Sinner affronterà il kazako Alexander Bublik al secondo turno del torneo ATP 500 di Halle: dopo aver sconfitto il padrone di casa Yannick Hanfmann, il numero 1 del mondo sarà chiamato ad alzare l’asticella sull’erba tedesca contro un rivale decisamente insidioso su questa superficie. Vero che il fuoriclasse altoatesino ha prevalso un paio di settimane fa nell’ultimo scontro diretto andato in scena al Roland Garros, ma il rivale risulta particolarmente rognoso e servirà il massimo impegno per accedere ai quarti di finale.

Intanto cambia il tabellone di Jannik Sinner ad Halle, visto che c’è stata una grande eliminazione: il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 4 del seeding (la più alta in quella parte del main draw) e numero 14 del mondo, è infatti stato battuto dall’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-3, 6-7(4), 7-6(6). Sulla carta si è semplificato il potenziale cammino del nostro portacolori verso l’atto conclusivo.

In caso di successo contro Bublik (n. 45) l’azzurro incrocerebbe il ceco Tomas Machac (n. 23), contro cui ha vinto i due precedenti (quarti di finale a Miami e semifinale a Shanghai, nel 2024). In semifinale non si correrà più il rischio di trovarsi di fronte Rublev, ma bisognerà fare i conti con chi avrà la meglio tra Etcheverry (n. 63) e il russo Karen Khachanov (n. 22): Sinner è avanti per 2-0 con il sudamericano e 4-1 con il russo.

Dall’altra parte del tabellone un quarto di finale è tra il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Alex Michelsen, l’altro tra Flavio Cobolli e il vincente del confronto tra Lorenzo Sonego e il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo).