Come cambia il tabellone di Jannik Sinner a Halle con il forfait di Hurkacz: scenario differente verso i quarti

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo domani contro il qualificato tedesco Yannick Hanfmann nel primo turno dell’ATP 500 di Halle 2025. Nel frattempo è arrivata una notizia che potrebbe cambiare il percorso dell’azzurro nel torneo, con Hubert Hurkacz che ha dato forfait lasciando spazio al lucky loser Jesper De Jong e rendendo sulla carta più agevole il tabellone del numero 1 al mondo verso le semifinali.

Il 23enne altoatesino, al debutto stagionale sull’erba dopo la recente dolorosa sconfitta in finale al Roland Garros con Carlos Alcaraz, entrerà però in rotta di collisione con l’imprevedibile kazako Alexander Bublik già agli ottavi in caso di vittoria su Hanfmann. L’avversario in un eventuale quarto uscirebbe invece dal terzetto formato da De Jong, il ceco Tomas Machac e l’ungherese Fabian Marozsan.

Partite comunque abbastanza impegnative per Sinner, che avrà la possibilità di testare il suo livello su questa superficie nel breve percorso di avvicinamento verso Wimbledon. Parte alta del tabellone in cui figurano anche i russi Andrey Rublev e Karen Khachanov (in rotta di collisione con l’italiano solamente in un’ipotetica semifinale), mentre nell’altra metà del main draw presenta tanti outsider di lusso ed il n.3 al mondo Alexander Zverev.