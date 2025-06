Come cambia il tabellone a Wimbledon con l’eliminazione di Medvedev. Berrettini e Alcaraz interessati

Desta non poca sensazione l’eliminazione al primo turno del russo Daniil Medvedev a Wimbledon. Il n.9 del mondo, semifinalista nel 2024 in questo torneo, è stato sconfitto a sorpresa dal francese Benjamin Bonzi con lo score di 7-6 (2) 3-6 7-6 (3) 6-2 in 3 ore e 10 minuti di match.

Una partita in cui Medvedev ha palesato un po’ quelle criticità che si erano evidenziate negli ultimi mesi, ovvero una scarsa continuità nei turni al servizio e troppi errori. Di questo ha saputo approfittare Bonzi che al secondo turno affronterà l’australiano Jordan Thompson (n.44 del ranking), in grado di rimontare dopo aver perso i primi due set contro il ceco Kopriva.

Ci sono dei riflessi nel tabellone, ovviamente. Medvedev era presente nella parte bassa, la stessa di Matteo Berrettini e dello spagnolo Carlos Alcaraz, nel medesimo ottavo dell’americano Taylor Fritz e nel quarto di Alexander Zverev. Sostanzialmente, Fritz, in un ipotetico ottavo di finale, non si ritroverà il moscovita, allo stesso modo Berrettini o Zverev non lo affronteranno in un eventuale quarto.

Giova ricordare che l’italiano e il tedesco potrebbero affrontarsi un possibile terzo turno. Per quanto concerne Alcaraz, l’iberico avrebbe potuto giocare contro il russo solo in semifinale, cosa che era accaduta l’anno scorso quando Carlitos si impose piuttosto nettamente, ricordando la vittoria di Medvedev nei quarti contro un debilitato Jannik Sinner.