Coco Gauff vince il derby con Keys ed è in semifinale al Roland Garros

Il derby americano lo vince Coco Gauff. La numero due del mondo stacca il biglietto per la semifinale del Roland Garros 2025, superando in rimonta in tre set la connazionale Madison Keys con il punteggio di 6-7 6-4 6-1 dopo due ore e undici minuti di gioco. Adesso Gauff attende la vincente dell’ultimo quarto di finale, quello che mette di fronte la russa Mirra Andreeva e la sorprendente francese Lois Boisson.

Una partita dove sono fioccate le palle break. Gauff ne ha avute a disposizione ben diciassette, mentre Keys dieci. Entrambe hanno sofferto con la seconda di servizio, visto che Gauff ha vinto 34% dei punti con questo colpo e Keys il 30%. Sono ben 60 gli errori non forzati della vincitrice degli Australian Open rispetto ai 41 della connazionale, che ha anche meno vincenti (15 contro 25).

La tensione si fa sentire ad inizio match e ci sono tre break nei primi tre game, con Keys che strappa per due volte il servizio alla connazionale. Per Gauff è un inizio disastroso di partita, visto che nel quinto game perde addirittura a zero la battuta, con Keys che allunga sul 4-1 e sembra avere in mano totalmente il match. Improvvisamente, invece, arriva l’inaspettata rimonta di Gauff, che recupera prima uno dei due break nel sesto game e poi pareggia i conti sul 4-4. Keys annulla anche un set point nel decimo game e si va di conseguenza al tie-break, dove proprio la vincitrice degli Australian Open si impone per 8-6.

Keys annulla ben quattro palle break in apertura di secondo set, riuscendo a tenere un delicato turno di servizio. Il break arriva comunque in favore di Gauff nel terzo game e si ripropone lo stesso copione della prima frazione. La numero due del mondo, infatti, si porta sul 4-1 con due break di vantaggio, ma è lei questa volta a subire la rimonta della connazionale. Gauff, però, strappa ancora il servizio all’avversaria nel nono game e poi si prende il secondo set per 6-4.

Il terzo set è un monologo da parte di Gauff. La numero due del mondo strappa subito il servizio in avvio a Keys e da quel momento non si volta più indietro. Il nuovo break arriva nel quinto gioco ed è il segnale della resa per Keys. Gauff ottiene un altro break nel settimo game e chiude i conti sul 6-1, qualificandosi per la semifinale.