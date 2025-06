Claudio Ranieri non sarà l’allenatore dell’Italia. “Ringrazio Gravina, ma resto alla Roma”

Claudio Ranieri non sarà il nuovo commissario tecnico dell’Italia. La FIGC non è riuscita dunque a convincere l’ex allenatore della Roma a sedersi sulla bollente panchina azzurra dopo l’esonero di Luciano Spalletti, che ha chiuso la sua negativa esperienza con la vittoria di ieri contro la Moldova per 2-0.

Sembrava davvero il nome più caldo quello di Ranieri ed in FIGC c’era anche abbastanza fiducia in un possibile accordo, considerando anche la figura del doppio ruolo, visto che Ranieri sarebbe rimasto comunque all’interno della società Roma come più stretto collaboratore della famiglia.

L’ANSA ha riportato le prime parole di Claudio Ranieri: “Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità. Un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale. I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia”.

Il Presidente Gravina dovrà ora cercare una nuova soluzione. Il nome più caldo resta ora quello di Stefano Pioli, ma attenzione anche ad un possibile clamoroso ritorno di Roberto Mancini. Difficili, ma non impossibili altre possibili opzioni. Sicuramente è una scelta da non sbagliare, perchè l’Italia è in grande crisi e rischia davvero di non disputare il terzo Mondiale consecutivo.