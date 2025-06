Classifica Giro del Delfinato 2025: Vingegaard resta a solo 1’01” da Pogacar. Podio lontano per Evenepoel

Tadej Pogacar ha vinto di forza la settima tappa del Giro del Delfinato 2025, attaccando in salita quando mancavano dodici chilometri al traguardo di Valeminier 1800 e bissando il successo di ieri. Il fuoriclasse sloveno ha inscenato un duello a distanza con il danese Jonas Vingegaard, che soltanto nell’ultimo chilometro è riuscito a reagire e a recuperare un po’ di terreno.

Il Campione del Mondo ha trionfato con un vantaggio di 14” nei confronti del suo grande rivale, mentre agli altri ha inflitto distacchi abissali: 1’21” al tedesco Florian Lipowitz e 2’39” al belga Remco Evenepoel. Il capitano della UAE Emirates-XRG ha così aumentato il proprio margine in classifica generale: 1’01” su Vingegaard, 2’21” su Lipowitz, 4’1” su Evenepoel.

Domani (domenica 15 giugno) andrà in scena l’ottava e ultima tappa: 133,3 km da Val-d’Arc a Plateau du Mont-Cenis: arrivo in salita con gli ultimi 9,7 km al 7% di pendenza media, preceduti in rapida successione da COl de Beaune, Cote de Saint-André e Cote d’Aussois. Di seguito la classifica generale del Giro del Delfinato 2025 al termine della settima tappa.

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2025 (dopo la settima tappa)

1 TADEJ POGACAR 21 UAE TEAM EMIRATES XRG 25h 44′ 58” – B : 32” –

2 JONAS VINGEGAARD 11 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 25h 45′ 59” + 00h 01′ 01” B : 18” –

3 FLORIAN LIPOWITZ 4 RED BULL – BORA – HANSGROHE 25h 47′ 19” + 00h 02′ 21” B : 8” –

4 REMCO EVENEPOEL 41 SOUDAL QUICK-STEP 25h 49′ 09” + 00h 04′ 11” B : 1” –

5 TOBIAS JOHANNESSEN 121 UNO-X MOBILITY 25h 50′ 53” + 00h 05′ 55” B : 2” –

6 PAUL SEIXAS 76 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 25h 51′ 48” + 00h 06′ 50” – –

7 MATTEO JORGENSON 14 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 25h 52′ 16” + 00h 07′ 18” – –

8 BEN TULETT 16 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 25h 52′ 22” + 00h 07′ 24” – –

9 CARLOS RODRIGUEZ 31 INEOS GRENADIERS 25h 52′ 39” + 00h 07′ 41” – –

10 ENRIC MAS 101 MOVISTAR TEAM 25h 52′ 41” + 00h 07′ 43” – –

11 EMANUEL BUCHMANN 171 COFIDIS 25h 53′ 05” + 00h 08′ 07” – –

12 GUILLAUME MARTIN GUYONNET 131 GROUPAMA-FDJ 25h 53′ 43” + 00h 08′ 45” – –

13 JORDAN JEGAT 215 TOTALENERGIES 25h 56′ 13” + 00h 11′ 15” – –

14 SEPP KUSS 15 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 25h 57′ 51” + 00h 12′ 53” – –

15 ALEXEY LUTSENKO 145 ISRAEL – PREMIER TECH 25h 58′ 54” + 00h 13′ 56” – –

16 MATHYS RONDEL 201 TUDOR PRO CYCLING TEAM 25h 59′ 02” + 00h 14′ 04” – –

17 EDWARD DUNBAR 161 TEAM JAYCO ALULA 26h 00′ 00” + 00h 15′ 02” – –

18 LOUIS BARRE 182 INTERMARCHÉ – WANTY 26h 00′ 11” + 00h 15′ 13” B : 7” –

19 LOUIS MEINTJES 181 INTERMARCHÉ – WANTY 26h 00′ 19” + 00h 15′ 21” – –

20 GREGOR MÜHLBERGER 105 MOVISTAR TEAM 26h 00′ 26” + 00h 15′ 28” – –

21 JACK HAIG 54 BAHRAIN VICTORIOUS 26h 02′ 27” + 00h 17′ 29” – –

22 SANTIAGO BUITRAGO 52 BAHRAIN VICTORIOUS 26h 05′ 58” + 00h 21′ 00” – –

23 JHOAN ESTEBAN CHAVES 93 EF EDUCATION – EASYPOST 26h 06′ 39” + 00h 21′ 41” – –

24 CLÉMENT BRAZ AFONSO 132 GROUPAMA-FDJ 26h 09′ 58” + 00h 25′ 00” – –

25 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 81 XDS ASTANA TEAM 26h 10′ 51” + 00h 25′ 53” – –

26 BRUNO ARMIRAIL 72 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 26h 11′ 02” + 00h 26′ 04” – –

27 ROMAIN BARDET 151 TEAM PICNIC POSTNL 26h 12′ 32” + 00h 27′ 34” B : 3” –

28 TORSTEIN TRÆEN 56 BAHRAIN VICTORIOUS 26h 12′ 35” + 00h 27′ 37” – –

29 CLÉMENT BERTHET 71 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 26h 12′ 43” + 00h 27′ 45” – –

30 ASBJØRN HELLEMOSE 165 TEAM JAYCO ALULA 26h 13′ 44” + 00h 28′ 46” – –

31 PAVEL SIVAKOV 25 UAE TEAM EMIRATES XRG 26h 14′ 15” + 00h 29′ 17” – –

32 TOMS SKUJINS 65 LIDL-TREK 26h 14′ 22” + 00h 29′ 24” – –

33 ANDREAS LEKNESSUND 126 UNO-X MOBILITY 26h 15′ 55” + 00h 30′ 57” B : 1” –

34 BEN ZWIEHOFF 7 RED BULL – BORA – HANSGROHE 26h 16′ 17” + 00h 31′ 19” – –

35 AURÉLIEN PARET PEINTRE 75 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 26h 18′ 12” + 00h 33′ 14” – –

36 PIERRE LATOUR 216 TOTALENERGIES 26h 19′ 58” + 00h 35′ 00” – –

37 MICHEL RIES 194 ARKEA-B&B HOTELS 26h 20′ 18” + 00h 35′ 20” – –

38 JHONATAN NARVAEZ 22 UAE TEAM EMIRATES XRG 26h 20′ 53” + 00h 35′ 55” B : 1” –

39 IVAN ROMEO ABAD 107 MOVISTAR TEAM 26h 22′ 39” + 00h 37′ 41” B : 10” –

40 MAXIM VAN GILS 1 RED BULL – BORA – HANSGROHE 26h 22′ 51” + 00h 37′ 53” – –

41 LENNY MARTINEZ 51 BAHRAIN VICTORIOUS 26h 24′ 30” + 00h 39′ 32” – –

42 BRIEUC ROLLAND 136 GROUPAMA-FDJ 26h 25′ 41” + 00h 40′ 43” – –

43 MAXIMILIAN SCHACHMANN 46 SOUDAL QUICK-STEP 26h 26′ 36” + 00h 41′ 38” – –

44 AXEL LAURANCE 33 INEOS GRENADIERS 26h 26′ 37” + 00h 41′ 39” B : 6” –

45 GUILLERMO JUAN MARTINEZ HUERTAS 156 TEAM PICNIC POSTNL 26h 26′ 45” + 00h 41′ 47” – –

46 RUBEN GUERREIRO 103 MOVISTAR TEAM 26h 27′ 47” + 00h 42′ 49” – –

47 ALEX BAUDIN 92 EF EDUCATION – EASYPOST 26h 28′ 07” + 00h 43′ 09” B : 3” –

48 XANDRO MEURISSE 115 ALPECIN-DECEUNINCK 26h 28′ 16” + 00h 43′ 18” – –

49 JULIEN BERNARD 62 LIDL-TREK 26h 28′ 22” + 00h 43′ 24” – –

50 DARREN VAN BEKKUM 85 XDS ASTANA TEAM 26h 28′ 23” + 00h 43′ 25” – –

51 BASTIEN TRONCHON 77 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 26h 28′ 26” + 00h 43′ 28” – –

52 TOBIAS SVENDSEN FOSS 32 INEOS GRENADIERS 26h 29′ 50” + 00h 44′ 52” – –

53 MICHAEL VALGREN 97 EF EDUCATION – EASYPOST 26h 30′ 18” + 00h 45′ 20” – –

54 TIM WELLENS 27 UAE TEAM EMIRATES XRG 26h 30′ 19” + 00h 45′ 21” – –

55 FABIEN DOUBEY 213 TOTALENERGIES 26h 31′ 01” + 00h 46′ 03” – –

56 BEN HEALY 91 EF EDUCATION – EASYPOST 26h 32′ 18” + 00h 47′ 20” – –

57 HANNES WILKSCH 207 TUDOR PRO CYCLING TEAM 26h 32′ 25” + 00h 47′ 27” – –

58 MATHIEU BURGAUDEAU 212 TOTALENERGIES 26h 33′ 28” + 00h 48′ 30” – –

59 CHRISTOPHER HAMILTON 153 TEAM PICNIC POSTNL 26h 35′ 21” + 00h 50′ 23” – –

60 MICHEL HEßMANN 104 MOVISTAR TEAM 26h 36′ 38” + 00h 51′ 40” – –

61 KOEN BOUWMAN 162 TEAM JAYCO ALULA 26h 37′ 06” + 00h 52′ 08” – –

62 FINN FISHER – BLACK 2 RED BULL – BORA – HANSGROHE 26h 37′ 19” + 00h 52′ 21” – –

63 MAGNUS SHEFFIELD 36 INEOS GRENADIERS 26h 37′ 40” + 00h 52′ 42” – –

64 MATHIEU VAN DER POEL 111 ALPECIN-DECEUNINCK 26h 38′ 02” + 00h 53′ 04” B : 8” –

65 ARCHIE RYAN 96 EF EDUCATION – EASYPOST 26h 38′ 05” + 00h 53′ 07” – –

66 PASCAL EENKHOORN 42 SOUDAL QUICK-STEP 26h 38′ 07” + 00h 53′ 09” – –

67 RÉMI CAVAGNA 133 GROUPAMA-FDJ 26h 38′ 37” + 00h 53′ 39” – –

68 NILS POLITT 24 UAE TEAM EMIRATES XRG 26h 38′ 41” + 00h 53′ 43” B : 1” –

69 THIBAULT GUERNALEC 193 ARKEA-B&B HOTELS 26h 39′ 12” + 00h 54′ 14” B : 1” –

70 KRISTS NEILANDS 146 ISRAEL – PREMIER TECH 26h 39′ 13” + 00h 54′ 15” – –

71 CLEMENT VENTURINI 197 ARKEA-B&B HOTELS 26h 39′ 27” + 00h 54′ 29” – –

72 MARKUS HOELGAARD 124 UNO-X MOBILITY 26h 39′ 37” + 00h 54′ 39” – –

73 HENOK MULUEBERHAN 83 XDS ASTANA TEAM 26h 39′ 44” + 00h 54′ 46” – –

74 ALEXANDER HAJEK 3 RED BULL – BORA – HANSGROHE 26h 39′ 54” + 00h 54′ 56” – –

75 OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA 35 INEOS GRENADIERS 26h 40′ 42” + 00h 55′ 44” – –

76 SIMONE VELASCO 86 XDS ASTANA TEAM 26h 40′ 44” + 00h 55′ 46” – –

77 VALENTIN PARET PEINTRE 43 SOUDAL QUICK-STEP 26h 41′ 21” + 00h 56′ 23” – –

78 VICTOR CAMPENAERTS 12 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 26h 42′ 09” + 00h 57′ 11” – –

79 JORDAN LABROSSE 73 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 26h 42′ 20” + 00h 57′ 22” – –

80 ANTHONY DELAPLACE 191 ARKEA-B&B HOTELS 26h 42′ 59” + 00h 58′ 01” – –

81 LUKAS NERURKAR 95 EF EDUCATION – EASYPOST 26h 43′ 05” + 00h 58′ 07” – –

82 CHRISTOPHER JUUL-JENSEN 167 TEAM JAYCO ALULA 26h 44′ 32” + 00h 59′ 34” – –

83 CLÉMENT RUSSO 137 GROUPAMA-FDJ 26h 44′ 37” + 00h 59′ 39” – –

84 PAUL PENHOET 135 GROUPAMA-FDJ 26h 44′ 43” + 00h 59′ 45” – –

85 ROLAND THALMANN 204 TUDOR PRO CYCLING TEAM 26h 44′ 44” + 00h 59′ 46” – –

86 LAURENCE PITHIE 5 RED BULL – BORA – HANSGROHE 26h 44′ 48” + 00h 59′ 50” – –

87 THOMAS JAKE STEWART 141 ISRAEL – PREMIER TECH 26h 45′ 34” + 01h 00′ 36” B : 10” –

88 ANTHONY TURGIS 211 TOTALENERGIES 26h 45′ 44” + 01h 00′ 46” – –

89 ANDERS FOLDAGER 164 TEAM JAYCO ALULA 26h 45′ 45” + 01h 00′ 47” B : 1” –

90 ALFRED WRIGHT 57 BAHRAIN VICTORIOUS 26h 45′ 48” + 01h 00′ 50” B : 6” –

91 DYLAN TEUNS 175 COFIDIS 26h 46′ 04” + 01h 01′ 06” – –

92 ANTONIO PEDRERO 106 MOVISTAR TEAM 26h 46′ 06” + 01h 01′ 08” – –

93 MICHAEL SHEA LEONARD 34 INEOS GRENADIERS 26h 46′ 41” + 01h 01′ 43” B : 2” –

94 ROMAIN COMBAUD 152 TEAM PICNIC POSTNL 26h 47′ 02” + 01h 02′ 04” – –

95 FABIAN WEISS 206 TUDOR PRO CYCLING TEAM 26h 47′ 22” + 01h 02′ 24” – –

96 EMILIEN JEANNIERE 214 TOTALENERGIES 26h 47′ 27” + 01h 02′ 29” – –

97 JORGE ARCAS 102 MOVISTAR TEAM 26h 48′ 57” + 01h 03′ 59” – –

98 ROBERT STANNARD 55 BAHRAIN VICTORIOUS 26h 49′ 05” + 01h 04′ 07” – –

99 BENJAMIN THOMAS 176 COFIDIS 26h 49′ 12” + 01h 04′ 14” – –

100 SAMUEL WATSON 37 INEOS GRENADIERS 26h 49′ 36” + 01h 04′ 38” – –

101 LUCAS ERIKSSON 203 TUDOR PRO CYCLING TEAM 26h 49′ 36” + 01h 04′ 38” – –

102 MARC SOLER 26 UAE TEAM EMIRATES XRG 26h 49′ 45” + 01h 04′ 47” – –

103 STIAN EDVARDSEN-FREDHEIM 123 UNO-X MOBILITY 26h 50′ 23” + 01h 05′ 25” – –

104 PIERRE THIERRY 196 ARKEA-B&B HOTELS 26h 51′ 00” + 01h 06′ 02” B : 6” –

105 TOBIAS BAYER 112 ALPECIN-DECEUNINCK 26h 51′ 13” + 01h 06′ 15” – –

106 JASPER STUYVEN 66 LIDL-TREK 26h 51′ 19” + 01h 06′ 21” – –

107 MATIS LOUVEL 144 ISRAEL – PREMIER TECH 26h 51′ 41” + 01h 06′ 43” – –

108 VICTOR GUERNALEC 192 ARKEA-B&B HOTELS 26h 51′ 48” + 01h 06′ 50” – –

109 HUGO PAGE 185 INTERMARCHÉ – WANTY 26h 52′ 25” + 01h 07′ 27” B : 2” –

110 DRIES DE POOTER 184 INTERMARCHÉ – WANTY 26h 52′ 45” + 01h 07′ 47” – –

111 PER STRAND HAGENES 13 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 26h 54′ 04” + 01h 09′ 06” – –

112 BJOERN KOERDT 154 TEAM PICNIC POSTNL 26h 54′ 21” + 01h 09′ 23” – –

113 GUILLAUME BOIVIN 143 ISRAEL – PREMIER TECH 26h 55′ 26” + 01h 10′ 28” – –

114 MATTEO VERCHER 217 TOTALENERGIES 26h 55′ 57” + 01h 10′ 59” – –

115 JONATHAN MILAN 61 LIDL-TREK 26h 56′ 57” + 01h 11′ 59” B : 10” –

116 ATTILA VALTER 17 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 26h 57′ 59” + 01h 13′ 01” – –

117 PAUL OURSELIN 173 COFIDIS 26h 58′ 14” + 01h 13′ 16” B : 5” –

118 MICK VAN DIJKE 6 RED BULL – BORA – HANSGROHE 26h 58′ 36” + 01h 13′ 38” – –

119 SIMONE CONSONNI 63 LIDL-TREK 26h 59′ 47” + 01h 14′ 49” – –

120 YEVGENIY FEDOROV 82 XDS ASTANA TEAM 27h 01′ 31” + 01h 16′ 33” – –

121 MICHAEL GOGL 114 ALPECIN-DECEUNINCK 27h 02′ 38” + 01h 17′ 40” – –

122 EDWARD THEUNS 67 LIDL-TREK 27h 03′ 36” + 01h 18′ 38” – –

123 OLIVER NAESEN 74 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 27h 04′ 47” + 01h 19′ 49” – –

124 PEPIJN REINDERINK 45 SOUDAL QUICK-STEP 27h 07′ 45” + 01h 22′ 47” – –

125 GIANNI VERMEERSCH 117 ALPECIN-DECEUNINCK 27h 08′ 12” + 01h 23′ 14” – –

126 NADAV RAISBERG 147 ISRAEL – PREMIER TECH 27h 10′ 18” + 01h 25′ 20” – –

127 TOM PAQUOT 186 INTERMARCHÉ – WANTY 27h 11′ 07” + 01h 26′ 09” – –

128 MAGNUS CORT 122 UNO-X MOBILITY 27h 12′ 10” + 01h 27′ 12” – –

129 AMANUEL GHEBREIGZABHIER 64 LIDL-TREK 27h 16′ 22” + 01h 31′ 24” – –

130 ENZO LEIJNSE 155 TEAM PICNIC POSTNL 27h 16′ 47” + 01h 31′ 49” B : 2” –

131 ALASTAIR MACKELLAR 94 EF EDUCATION – EASYPOST 27h 18′ 03” + 01h 33′ 05” – –

132 SOREN WAERENSKJOLD 127 UNO-X MOBILITY 27h 21′ 06” + 01h 36′ 08” B : 4” –

133 DOMEN NOVAK 23 UAE TEAM EMIRATES XRG 27h 25′ 17” + 01h 40′ 19” – –

134 CASPER PEDERSEN 44 SOUDAL QUICK-STEP 27h 30′ 18” + 01h 45′ 20” – –

135 LUDOVIC ROBEET 174 COFIDIS 27h 30′ 25” + 01h 45′ 27” – –