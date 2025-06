Classifica Europei a squadre 2025: l’Italia vince con ampio divario! Spagna e Francia deluse, retrocede l’Ucraina

L‘Italia completa l’opera nell’ultima giornata e si conferma sul tetto del Vecchio Continente vincendo gli Europei a squadre 2025 di atletica. Gli azzurri riescono dunque nell’impresa di bissare il titolo ottenuto due anni fa a Chorzow, trionfando per la seconda volta della storia nell’ex Coppa Europa nonostante l’infortunio di Lorenzo Patta e diverse assenze pesanti.

Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino hanno primeggiato nelle rispettive specialità a Madrid, ma sono arrivati anche ben 7 secondi posti, 3 terzi e la bellezza di 9 piazzamenti in quarta posizione per un totale di 25 top5 su 37 eventi disputati. La nostra Nazionale ha fatto la differenza grazie ad alcune seconde linee come Simone Biasutti, Paola Padovan, Idea Pieroni ed Erika Saraceni, capaci di alzare l’asticella portando a casa più punti del previsto.

Italia che ha chiuso la manifestazione a quota 431.5 punti, precedendo sul podio la Polonia (405.5) e la Germania (397). Delusione per Paesi Bassi, in fuga dopo due giornate e solo quarta alla fine, ma anche per la Gran Bretagna quinta e per la Spagna padrona di casa che non è andata oltre la sesta piazza. Retrocedono in Serie B Ucraina, Finlandia e Lituania.

Di seguito la classifica finale degli Europei a squadre 2025.

CLASSIFICA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2025

1 Italia 431.5

2 Polonia 405.5

3 Germania 397

4 Paesi Bassi 384.5

5 Gran Bretagna & NI 381

6 Spagna 378

7 Francia 354.5

8 Portogallo 300

9 Svezia 288.5

10 Svizzera 286

11 Cechia 283

12 Grecia 253

13 Ungheria 244.5

14 Ucraina 231

15 Finlandia 220.5

16 Lituania 178.5