Classica di Bruxelles 2025: sfida tra velocisti in terra belga?

Non solo il Giro del Delfinato ad animare questo post Giro d’Italia in attesa del Tour de France. Il grande ciclismo viaggia anche in Belgio dove andrà in scena domenica una delle classiche più anziane del circuito: spazio alla Brussels Cycling Classic, di categoria 1.Pro, giunta alla sua edizione numero 105.

PERCORSO

205,5 chilometri con una parte centrale che prevede un circuito da percorrere tre volte, comprendente gli strappi di Kapelmuur, Bosberg e Congoberg. Sul finale spazio all’Heiligekruiswegstraat anticipato da un breve tratto di pavé (Rosweg).

FAVORITI

L’anno scorso ad imporsi fu il norvegese Jonas Abrahamsen andando via in solitaria: il corridore della Uno-X Mobility ci riproverà ma non sarà facile visti gli agguerriti rivali. Possibile una volata ristretta: parlando di velocisti non si può non citare il campione d’Europa Tim Merlier. Occhio anche a Biniam Girmay con il Tour che si avvicina. Proverà a tornare al top Arnaud De Lie, reduce da un periodo tutt’altro che positivo.

ITALIANI

Presenti le formazioni azzurre Professional VF Group – Bardiani CSF – Faizanè e Team Solution Tech – Vini Fantini. Le stelle tricolori al via che possono provare a farsi valere sono Giacomo Nizzolo (Q36.5 Pro Cycling Team) e Filippo Fiorelli. Occhio anche a Samuel Florian Kajamini (XDS Astana Team).