Classica di Bruxelles 2025 oggi: orari, percorso, tv, favoriti. Merlier favorito in casa

Non solo Giro del Delfinato. Il ciclismo internazionale fa tappa anche in Belgio per una delle corse più antiche del calendario: appuntamento infatti con la Classica di Bruxelles, giunta alla sua edizione numero 105. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA CLASSICA DI BRUXELLES DI CICLISMO DALLE 14.30

PERCORSO

205,5 chilometri con una parte centrale che prevede un circuito da percorrere tre volte, comprendente gli strappi di Kapelmuur, Bosberg e Congoberg. Sul finale spazio all’Heiligekruiswegstraat anticipato da un breve tratto di pavé (Rosweg).

PROGRAMMA CLASSICA DI BRUXELLES 2025

Domenica 8 giugno – Bruxelles-Bruxelles (205,5 km)

Orario di partenza: 12.31

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE LA CLASSICA DI BRUXELLES IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+.

Diretta testuale: OA Sport dalle 14.30

FAVORITI

L’anno scorso ad imporsi fu il norvegese Jonas Abrahamsen andando via in solitaria: il corridore della Uno-X Mobility ci riproverà ma non sarà facile visti gli agguerriti rivali. Possibile una volata ristretta: parlando di velocisti non si può non citare il campione d’Europa Tim Merlier. Occhio anche a Biniam Girmay con il Tour che si avvicina. Proverà a tornare al top Arnaud De Lie, reduce da un periodo tutt’altro che positivo.