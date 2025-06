Classica di Bruxelles 2025: Tim Merlier domina in volata

Volata doveva essere e volata è stata nell’edizione numero 105 di una delle corse più antiche nel calendario: la Brussels Cycling Classic 2025 che si è svolta oggi con partenza ed arrivo nella Capitale belga.

L’uomo più atteso era Tim Merlier che non ha tradito le aspettative: il campione d’Europa in carica era di gran lunga alla vigilia il velocista più forte sulla carta ed infatti ha dominato in lungo e in largo lo sprint. Ottavo successo in stagione per il corridore della Soudal-QuickStep, seconda affermazione nella corsa di casa dopo quella del 2020.

I rivali sono praticamente staccati di ruota. In seconda posizione troviamo il francese Alexis Renard (Cofidis), al miglior risultato della carriera, mentre terzo e quarto i due componenti della Lotto, Arnaud de Lie e Milan Menten. Non troviamo italiani nella top-10.