F1, Montezemolo è il nuovo Direttore del gruppo McLaren!

Arriva una notizia clamorosa dal mondo della Formula 1. L’ex storico Presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo nella giornata odierna è stato nominato Direttore del Gruppo McLaren Holding Limited, società madre che detiene il controllo anche della celeberrima scuderia. Il fatto è emerso dai documenti di valenza ufficiale già depositati alla Companies House, ente del Regno Unito incaricato di registrare le pratiche delle imprese societarie.

Si tratta di un vero e proprio ritorno nel mondo F1 per l’imprenditore che, nel 2014, aveva lasciato la guida della Rossa dopo aver avuto alcune divergenze con Sergio Marchionne. Stando alle carte, nel consiglio figurano anche il CEO di McLaren Zak Brown e Paul Walsh, già Presidente esecutivo di McLaren Group.

L’approdo di Montezemolo, che ha suscitato non poca sorpresa tra appassionati e addetti ai lavori, non è altro che l’ultimo passaggio di un processo cominciato ad inizio aprile, quando la CYVN Holdings ha terminato il processo di acquisizione della Automotive di McLaren, nonché preso anche una quota di partecipazione nella divisione racing del team papaya.

Il settantottenne bolognese ha scritto pagine indelebili con la scuderia del Cavallino Rampante, guidandola dal 1991 al 2014. In precedenza ha ricoperto la carica di Direttore Sportivo dal 1973 al 1977. Tra le sue esperienze anche quella in Fiat (dal 2004 al 2010, Presidente) e in Maserati (1997-2005, Presidente).