CICLOPICI! Tacchini/Casadei si confermano egemoni e conquistano l’oro agli Europei per il secondo anno di fila!

A pochi minuti dal bronzo di Burgo/Freschi nel K2 500 arriva l’oro per l’Italia agli Europei senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, in corso a Racice (Cechia): nella specialità olimpica del C2 500 maschile, infatti, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei migliorano il bronzo continentale conquistato lo scorso anno, quando vinsero anche sulla doppia distanza (specialità non olimpica), e centrano il titolo.

L’imbarcazione azzurra compie una bella rimonta, transitando a metà gara in sesta posizione in 48.513, per poi andare più forte negli ultimi 250 metri, coperti in 47.545, per il crono complessivo di 1:36.058, che è la miglior prestazione dei Campionati Europei, cancellando il tempo di 1:36.264 della Russia nel 2017.

Gli azzurri sfruttano al meglio l’assenza dei due equipaggi che li avevano preceduti lo scorso anno agli Europei e conquistano la medaglia d’oro bruciando all’arrivo per soli 9 centesimi la Spagna di Daniel Grijalba ed Adrian Sieiro, secondi con il crono di 1:36.148, mentre è molto più staccata l’Ungheria di Kristof Kollar ed Istvan Juhasz, terzi con il tempo di 1:36.978, a 0.920.

ORDINE D’ARRIVO C2 500 MASCHILE

1 ITA Gabriele CASADEI/Carlo TACCHINI 1:36.058

2 ESP Daniel GRIJALBA/Adrian SIEIRO 1:36.148 +0.090

3 HUN Kristof KOLLAR/Istvan JUHASZ 1:36.978 +0.920

4 ROU Ilie SPRINCEAN/Oleg NUTA 1:37.385 +1.327

5 LTU Henrikas ZUSTAUTAS/Vadim KOROBOV 1:37.738 +1.680

6 CZE Petr FUKSA/Martin FUKSA 1:37.785 +1.727

7 POL Aleksander KITEWSKI/Norman ZEZULA 1:38.215 +2.157

8 UKR Taras MAZOVSKYI/Andrii RYBACHOK 1:40.092 +4.034

9 GER Florin BANGE/David TOEPEL 1:40.395 +4.337