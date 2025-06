Ciclismo, Remco Evenepoel implacabile nei Campionati nazionali a cronometro

Quando è il cronometro a parlare, Remco Evenepoel è secondo a pochissimi nel mondo del ciclismo. Anzi, il fuoriclasse belga è davvero implacabile in questa specialità. Nella giornata di ieri, per esempio, si è laureato campione nazionale a cronometro, andando ad aggiungere un nuovo trofeo alla sua bacheca già ricca e che comprende un titolo iridato e la medaglia d’oro olimpica.

Il ciclista belga classe 2000 che fa parte del team Soudal Quick-Step era il chiaro favorito per la prova a cronometro nazionale (40.2 chilometri di percorso in quel di Brasschaat) e non ha lasciato scampo ai rivali, rifilando loro distacchi davvero amplissimi. Florian Vermeersch, che ha chiuso al secondo posto, si è fermato a 1:11, mentre Alec Segaert ha conquistato la medaglia di bronzo con un ritardo di 1’31”.

Al termine della prova contro il tempo il nativo di Aalst ha raccontato le sue sensazioni: “Sono contento di questa vittoria, la mia prima da quando ho fatto il ritiro in altura, soprattutto perché è arrivata su un percorso duro dove non si poteva davvero recuperare. Ho cercato di mantenere un ritmo costante e, dato che avevo buone sensazioni fin dall’inizio, ho dato il massimo. Sono contento del risultato, di aver riconquistato la maglia di campione nazionale e di aver vinto l’ultima cronometro prima del Tour de France”. (Fonte: TuttoBici).

Il modo giusto, quindi, per presentarsi alla prova in linea e, non ultimo, alla corsa a tappe francese, dopo una partecipazione non eccezionale al recente Giro del Delfinato: “È un risultato che ci dà ancora più fiducia per domenica. Sarà un percorso diverso, con molti corridori forti al via, ma andiamo con una squadra solida e abbiamo più carte da giocare e siamo motivati ​​per dare il massimo”.