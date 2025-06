Ciclismo, presentato il percorso dei Campionati Italiani: circuito finale insidioso, salita da ripetere tre volte

La prova in linea dei Campionati Italiani di ciclismo si disputerà domenica 29 giugno per quanto riguarda i professionisti, sarà Alberto Bettiol a mettere in palio la maglia tricolore conquistata lo scorso anno. Il tracciato prevede 228,8 chilometri da Trieste a Gorizia, con un piccolo scollinamento in Slovenia, e sarà nei fatti diviso in due parti.

La prima metà si profila per lo più pianeggiante, mentre la seconda sarà movimentata e prevede un circuito finale di 26,4 chilometri da ripetere tre volte, con la salita di San Floriano Del Collo che potrebbe rappresentare un buon trampolino di lancio per chi vorrà provare ad attaccare e anticipare la potenziale volata di un gruppo ristretto.

L’ascesa è lunga 3700 metri con un pendenza media del 5,1%, separata in due tronconi da un tratto in contropendenza di 500 metri. Dopo l’ultimo scollinamento mancheranno 8 km al traguardo: sei saranno in discesa e gli ultimi due pianeggianti, dopo il triangolo rosso andranno affrontate tre curve ad angolo retto.

Il tracciato si preannuncia dunque impegnativo, ma non così proibitivo e ben lontano dagli oltre 5000 metri di dislivello che caratterizzeranno i Mondiali di Kigali (Rwanda) a fine settembre.