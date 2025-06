Ciclismo: Mattias Skjelmose salterà il Giro di Svizzera, vuole concentrarsi sul Tour de France

Non c’è pace per Mattias Skjelmose. Il ciclista danese infatti, alle prese con una prima parte di stagione costellata da tanti problemi fisici, ora è costretto a saltare il Giro di Svizzera.

L’annuncio l’ha dato lo stesso ciclista della Lidl-Trek che, dopo aver dovuto rinunciare anche al Giro del Delfinato, ha scritto sui social: “Sfortunatamente, non prenderò parte neanche al Giro di Svizzera. Qualche giorno fa ho reso pubblico il fatto di non essere salito in bici per circa una settimana a causa di un’infezione allo stomaco, ma di essermi poi ripreso e di aver ricominciato ad allenarmi per riguadagnare la mia forza e il mio ritmo. Pochi giorni dopo, però, i problemi sono tornati, ancora più intensi che prima, anche se fortunatamente sono passati rapidamente. Abbiamo fatto una serie di test con la squadra e stiamo ancora aspettando qualche risultato per capire meglio che cosa sta succedendo”.

Poi ha aggiunto: “Dopo aver parlato con la squadra e con i miei allenatori abbiamo deciso di non prendere parte al Giro di Svizzera. Non c’è abbastanza tempo per ritornare al livello a cui voglio essere. Ora la mi attenzione sarà tutta sul recuperare al meglio, ritrovare il ritmo giusto e ricostruire quello che ho perso nell’ultimo periodo. Da qui in avanti tutto sarà finalizzato all’essere pronto per il Tour de France. Questa non è la prima volta che le cose non sono andate secondo i piani, e sicuramente non sarà neanche l’ultima. Ma se devo essere onesto questo non mi rende meno concentrato. Anzi, questi problemi rendono l’obiettivo ancora più chiaro e definito. Il Tour de France è ancora la mia priorità e sono concentrato al massimo per essere pronto“.

See more A message from Mattias Skjelmose, who unfortunately will not be ready to compete at Tour de Suisse.

“Sadly, I won’t be racing Tour de Suisse either. A few days ago, I shared that I’d been off the bike for about a week with a stomach infection, but that I was back training… pic.twitter.com/1WAU0pVMY8 — Lidl-Trek (@LidlTrek) June 11, 2025

Obiettivo quindi Grande Boucle, ma bisognerà capire in che condizioni Mattias Skjelmose potrà presentarsi al via della corsa più prestigiosa al mondo, in programma dal 5 al 27 luglio 2025.