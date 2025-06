Ciclismo, Lorenzo Fortunato ancora due anni con l’Astana. Covi lascia la UAE

Reduce da un Giro d’Italia da grande protagonista, Lorenzo Fortunato dovrebbe continuare la sua carriera con l’Astana. Il ciclomercato impazza in queste settimane e sono tanti i movimenti che coinvolgono anche i ciclisti italiani in queste settimane. Sicuramente il 29enne di Bologna poteva essere uno dei più cercati dopo le brillanti prestazioni sulle strade del Giro.

Fortunato, infatti, è riuscito a conquistare la maglia azzurra, dominando la classifica degli scalatori. Tre settimane praticamente sempre all’attacco per il bolognese, che già era stato protagonista in precedenza al Giro di Romandia, dove ha vinto anche una tappa (la seconda), chiudendo poi al quarto posto nella classifica generale.

Il corridore dell’Astana si era dunque presentato al Giro con l’obiettivo di conquistare almeno una tappa, ma con il passare delle tappe la maglia azzurra è diventata sempre più un traguardo raggiungibile e così è stato. Indimenticabile per Fortunato soprattutto la sedicesima tappa con l’arrivo in salita a San Valentino di Brentonico, dove ha concluso al secondo posto cedendo quasi la vittoria al compagno di squadra Christian Scaroni.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Fortunato dovrebbe rinnovare per altre due stagioni con l’Astana. L’obiettivo il prossimo anno sarà probabilmente ancora il Giro, con la possibilità di lottare per un piazzamento nella generale. Intanto nel futuro più immediato ci sarà sicuramente la Vuelta a Espana ad agosto.

Le notizie di ciclomercato sono anche per un altro corridore italiano. Alessandro Covi, infatti, come riporta sempre la Gazzetta dello Sport, dovrebbe lasciare la UAE Team Emirates e correrà la prossima stagione con la Jayco AlUla.