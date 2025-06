Ciclismo, il percorso della cronometro ai Campionati Italiani: Filippo Ganna difende il titolo

Il percorso della cronometro dei Campionati Italiani 2025 di ciclismo è quasi completamente pianeggiante: 28 chilometri tra Morsano al Tagliamento e San Vito al Tagliamento per assegnare la maglia tricolore il prossimo 26 giugno, tre giorni prima della prova in linea maschile che prevede il finale a Gorizia e un breve sconfinamento in Slovenia.

Il tracciato della prova contro il tempo prevede lunghi rettilinei e curve poco impegnative, risultando particolarmente adatto agli specialisti delle sfide contro il tempo. L’evento interesserà uomini e donne élite ma anche gli under 23. A difendere il titolo saranno Filippo Ganna, che correrà poi il Tour de France dopo aver saltato il Giro d’Italia, e Vittoria Guazzini.

La prova in linea si snoderà invece lungo 240 km e prevede che vengano affrontate le salite di San Floriano e Monte Calvario, dunque si preannuncia una giornata selettiva e con tanti atleti di punta desiderosi di vincere a un anno di distanza dall’affermazione di Alberto Bettiol, il quale proverà a confermarsi in terra friulana.