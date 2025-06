Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2025 oggi: orari, percorso, tv, favorite. Elisa Longo Borghini a caccia dell’ennesimo titolo

Si assegna il titolo tricolore a Darfo Boario Terme. In scena oggi la prova in linea al femminile per i Campionati italiani di ciclismo su strada: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favorite.

PERCORSO

130,5 chilometri da percorrere su un triplo circuito a Darfo Boario Terme. Prima il medium: quattro tornate con il Gianico, meno di un chilometro al 7,4% di pendenza media. Poi si entra nel long lap: ancora due tornate con Gianico e Bienno, che darà il nome al circuito conclusivo. Sul finale da affrontare lo strappo di Via Cornaleto: 0,7 km al 7,4%, con ultimo scollinamento a meno di cinque dall’arrivo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO 2025

Sabato 28 giugno

Darfo Boario Terme – Darfo Boario Terme (130,5 km)

Partenza ore 13.00

Arrivo ore 16.30 circa

COME SEGUIRE I CAMPIONATI ITALIANI DI CICLISMO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 15.15 alle 16.45

Diretta streaming: Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITE

Chi se non Elisa Longo Borghini? Quattro titoli negli ultimi cinque anni per la fuoriclasse della Lidl-Trek che ne vanta cinque in carriera: va a caccia addirittura del sesto e sembra perfetta per questo genere di percorso. Occhio sempre in casa UAE Team ADQ anche a Silvia Persico ed Eleonora Gasparrini. Nomi da seguire ovviamente quello di Elisa Balsamo, oltre a Vittoria Guazzini, già vincitrice a cronometro, Letizia Borghesi, Monica Trinca Colonel ed Eleonora Ciabocco.