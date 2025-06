Ciclismo, Campionati Italiani 2025 oggi: orari, percorso, tv. Ganna favorito, ma c’è incertezza

Oggi, domenica 29 giugno, andrà in scena la prova in linea degli uomini élite per i Campionati italiani di ciclismo su strada. Una gara tanto attesa per l’assegnazione dell’ambita maglia tricolore. Non si prospetta una corsa semplice e i protagonisti del pedale dovranno essere abili a interpretare le varie situazioni con grande lucidità. Andiamo a scoprire le caratteristiche del percorso e altri dettagli.

PERCORSO

Saranno 228,8 chilometri da percorrere con partenza da Trieste e con arrivo a Gorizia. Prima parte completamente pianeggiante, nella quale i corridori potranno testare la gamba e capire la loro forma. Successivamente si entra nel circuito finale da percorrere tre volte, che prevede anche un breve sconfinamento in Slovenia. Tratto decisivo sicuramente la salita di San Floriano del Collio: 3,7 chilometri al 5,1% di pendenza media, ma distribuita su due tratti. Ultimo scollinamento a 8 chilometri al traguardo, bisognerà prestare attenzione anche alla discesa tecnica.

ALTIMETRIA

CAMPIONATI ITALIANI 2025 OGGI

PROGRAMMA

Orario di partenza: 10.45

Orario di arrivo: 15.50-16.20

DOVE VEDERE IL CAMPIONATO ITALIANO 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14:50 Rai 2 HD

Diretta streaming: dalle 14.30 Discovery+ e dalle 14.50 su RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO 2025

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), che ha vinto la prova contro il tempo in questa sede, ha le motivazioni per fare doppietta. Da capire come il campione nostrano riuscirà a interpretare le varie asperità del percorso, in particolare la salita di San Floriano del Collio. In alternativa, i nomi per la conquista del primato in questa gara sono quelli di Alberto Bettiol (XDS Astana), Alessandro Covi (UAE Team Emirates – XRG) e Diego Ulissi (XDS Astana Team).