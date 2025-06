Chi sono le teste di serie a Wimbledon 2025? Da Sinner a Berrettini, i migliori 32 in tabellone

Si è ormai delineato il quadro delle teste di serie per Wimbledon 2025, il terzo Slam della stagione tennistica che andrà in scena sull’erba londinese a partire da lunedì 30 giugno. I migliori 32 giocatori del ranking ATP, iscritti al torneo, hanno acquisito il beneficio: non si potranno affrontare tra loro nei primi due turni e avranno sulla carta un cammino teoricamente meno irto di insidie nelle battute iniziali del prestigioso evento che si consuma in uno dei grandi templi dello sport mondiale.

I forfait del norvegese Casper Ruud, del francese Arthur Fils e dello statunitense Sebastian Korda hanno cambiato un po’ le carte in tavola. Tra i migliori figurano anche quatto italiani: Jannik Sinner (numero 1), Lorenzo Musetti (7), Flavio Cobolli (22mo o 23mo) e Matteo Berrettini (31mo o 32mo). Lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà testa di serie numero 2 e si presenterà all’appuntamento per provare a difendere il titolo, il tedesco Alexander Zverev sarà il numero 3 davanti al britannico Jack Draper.

Quinto slot per lo statunitense Taylor Fritz, che precede il serbo Novak Djokovic. Il russo Daniil Medvedev sarà numero 8 se vincerà la finale del torneo ATP 500 di Halle contro il kazako Alexander Bublik, altimentri sarà nono dietro al danese Holger Rune. A seguire lo statunitense Ben Shelton, l’australiano Alex de Minaur, gli statunitensi Tommy Paul e Frances Tiafoe.

TESTE DI SERIE WIMBLEDON 2025

1. Jannik Sinner (Italia)

2. Carlos Alcaraz (Spagna)

3. Alexander Zverev (Germania)

4. Jack Draper (Gran Bretagna)

5. Taylor Fritz (USA)

6. Novak Djokovic (Serbia)

7. Lorenzo Musetti (Italia)

8. Holger Rune (Danimarca), nono se Medvedev vince la finale ad Halle

9. Daniil Medvedev (Russia), ottavo se vince la finale ad Halle

10. Ben Shelton (USA)

11. Alex de Minaur (Australia)

12. Frances Tiafoe (USA)

13. Tommy Paul (USA)

14. Andrey Rublev (Russia)

15. Jakub Mensik (Cechia)

16. Francisco Cerundolo (Argentina)

17. Karen Khachanov (Russia)

18. Ugo Humbert (Francia)

19. Grigor Dimitrov (Bulgaria)

20. Alexei Popyrin (Australia)

21. Tomas Machac (Cechia), 22mo se Lehecka vince la finale del Queen’s

22. Flavio Cobolli (Italia), 23mo se Lehecka vince la finale del Queen’s

23. Jiri Lehecka (Cechia), 21mo se vince la finale del Queen’s

24. Stefanos Tsitsipas (Grecia)

25. Felix Auger-Aliassime (Canada)

26. Alejandro Davidovich Fokina (Spagna)

27. Denis Shapovalov (Canada)

28. Brandon Nakashima (USA), 29mo se Bublik vince la finale ad Halle

29. Alex Michelsen (USA), 30mo se Bublik vince la finale ad Halle

30. Tallon Griekspoor (Paesi Bassi), 31mo se Bublik vince la finale ad Halle

31. Matteo Berrettini (Italia), 32mo se Bublik vince la finale ad Halle

32. Alexander Bublik (Kazakhstan), 28mo se vince la finale ad Halle