Chi sono i capitani dell’Italia di volley? Le scelte per la Nations League: una conferma e una novità

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni alla Nations League, la prestigiosa competizione internazionale itinerante di volley che incomincia oggi per quanto riguarda il settore femminile e che scatteranno settimana prossima per gli uomini. Le ragazze del CT Julio Velasco saranno chiamate a difendere il titolo conquistato lo scorso anno prima dell’apoteosi alle Olimpiadi di Parigi 2024, mentre gli uomini del CT Fefé De Giorgi proveranno a ritrovare il feeling con il successo.

I due Commissari Tecnici hanno anche ufficializzato le proprie scelte per quanto riguarda i capitani dei due gruppi: chi avrà l’onore di indossare la maglia con la “lasagna” sotto al numero e di guidare in campo le due formazioni? Tra le donne c’è stata una conferma: la centrale Anna Danesi era stata investita del ruolo in avvio della passata estate, rivelatasi poi trionfale, al posto di Myriam Sylla e avrà ancora l’onore di capitanare le Campionesse Olimpiche.

Novità sul fronte maschile: Simone Giannelli era stato leader nelle ultime stagioni, per questa estate il capitano sarà Simone Anzani. Il centrale è rientrato in gruppo dopo due estati condizionate da problemi cardiaci che gli avevano impedito di vestire la casacca azzurra ed è stato investito del ruolo di responsabilità.