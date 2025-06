Chi sono gli avversari di Errani/Vavassori nella finale di doppio misto al Roland Garros. Azzurri per fare la storia

La premiata ditta è tornata a colpire. Dopo aver raggiunto la finale degli US Open e averla vinta l’anno scorso, la coppia Sara Errani/Andrea Vavassori ha raggiunto quest’oggi l’atto conclusivo del doppio misto al Roland Garros. Gli azzurri si sono imposti in semifinale con il punteggio di 6-2 6-3 contro il duo formato dalla cinese Zhang Shuai e dal salvadoregno Marcelo Arevalo.

I prossimi avversari saranno gli americani Taylor Townsend ed Evan King, teste di serie numero 4, che nell’altra semifinale l’hanno spuntata contro la coppia composta dall’altra statunitense Desirae Krawczyk e dal britannico Neal Skupski al tie-break del parziale decisivo, cancellando ben tre palle match.

Una sfida dai connotati storici, dal momento che un doppio misto tutto italiano non aveva mai ottenuto un riscontro del genere. Dando uno sguardo all’albo d’oro, ritroviamo Nicola Pietrangeli insieme alla britannica Shirley Bloomer, vincitori del titolo contro gli australiani Lorraine Coghlan e Bob Howe nel 1958.

Volendo analizzare le caratteristiche dei rivali degli azzurri, bisogna sottolineare che Townsend, giocatrice molto potente, ha già avuto un’esperienza del genere proprio a New York contro gli azzurri. In quella circostanza a far coppia con lei c’era stato Donald Young e l’esito non fu positivo.

Townsend in questa particolare specialità vanta anche i quarti di finale in Australian nel 2023 e a Wimbledon l’anno passato. Ci troviamo a considerare una sorta di specialista. Per quanto concerne King, parliamo di un giocatore molto abile in doppio, capace di vincere a livello Challenger ben 22 titoli. L’esperienza di quest’anno con Townsend è stata la prima.