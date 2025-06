Chi saranno i collaboratori del presidente del Coni Buonfiglio? Bianchedi e Mornati mantengono posizioni apicali

Luciano Buonfiglio è stato eletto Presidente del Coni alla prima votazione, con 47 preferenze contro le 34 raccolte da Luca Pancalli tra gli 81 elettori chiamati a esprimersi a Roma. Il 74enne napoletano, numero 1 della Federcanoa, sarà alla guida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, succedendo a Giovanni Malagò, che ne era a capo dal 2013. L’ex canoista, che parteciperò ai Giochi di Montreal 1976 nel K4 1000 metri, sarà chiamato a guidare lo sport tricolore fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, passando per l’edizione invernale a cinque cerchi di Milano Cortina 2026.

Contestualmente è stata eletta anche la nuova Giunta Nazionale. Buonfiglio ha scelto come Vice Presidenti Diana Bianchedi (vicario) e Marco Di Paola, confermando Carlo Mornati nel ruolo di Segretario Generale. In giunta, come rappresentanti FSN-DSA, figurano, oltre ai vice presidenti, Francesco Ettorre (vela), Laura Lunetta (danza sportiva e sport musicali), Giovanni Copioli (motociclismo), Francesco Montini e l’ex tuffatrice Tania Cagnotto.

I rappresentanti degli atleti saranno la canottiera Valentina Rodini e il cestista Giampaolo Ricci, mentre tra i tecnici è stata scelta Elisabet Spina (proveniente dal calcio). Sono rimasti fuori nomi di un certo calibro: Stefano Mei, Giuseppe Manfredi, Angelo Cito, Cordiano Dagnoni, Flavio Roda (rispettivamente Presidenti delle Federazioni di atletica, volley, taekwondo, ciclismo, sport invernali), ma anche Tathiana Garbin (capitana della Nazionale vincitrice della Billie Jean King Cup di tennis) ed Elena Micheli (pentathlon). Eletti Domenico Ignozza e Marco Riva, in rappresentanza dei comitati regionali e dei delegati provinciali.

GIUNTA NAZIONALE CONI

PRESIDENTE: Luciano Buonfiglio.

VICE PRESIDENTI: Diana Bianchedi (vicario), Marco Di Paola.

RAPPRESENTANTI FSN-DSA: Laura Lunetta, Diana Bianchedi, Marco Di Paola, Francesco Ettorre, Francesco Montini, Tania Cagnotto, Giovanni Copioli.

ATLETI: Valentina Rodini, Giampaolo Ricci.

TECNICI: Elisabet Spina.

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA: Juri Morico.

RAPPRESENTANTE COMITATI REGIONALI: Marco Riva.

RAPPRESENTANTE DELEGATI PROVINCIALI: Domenico Ignozza.