Chi sarà il CT dell’Italia? Gravina: “Stiamo studiando, vogliamo capire se c’è un progetto”

Chi sarà il CT dell’Italia? Chi guiderà la nostra Nazionale nel prosieguo delle qualificazioni ai Mondiali 2026? Chi avrà il compito di mandare in campo gli azzurri nel tentativo di tornare a giocare la rassegna iridata dopo aver saltato le ultime due edizioni? Sono giornate difficili dopo l’esonero di Luciano Spalletti, il no di Claudio Ranieri e il toto nome, con tanti papabili che si susseguono con il passare delle ore. La scelta sembra molto difficile e in materia è intervenuto Gabriele Gravina.

Il Presidente della FIGC ne ha parlato a margine della firma del protocollo tra Federcalcio e Guardia di Finanza: “Non ci sono novità sul CT, l’unica novità è che stiamo studiando. Abbiamo qualche giorno a disposizione e vogliamo usarli tutti. Al di là dei nomi vogliamo capire se c’è un progetto nuovo“.

Gabriele Gravina è poi tornato su Luciano Spalletti: “È un sentimento di grande amarezza. Il nostro mondo vive anche di sentimenti e io devo essere sincero con Luciano ho uno splendido rapporto e si è rafforzato in questi giorni, ma quando si rompe un vincolo così legato alla quotidianità a me ha amareggiato: è stato vittima e destinatario di attacchi“.