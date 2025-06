Chi parteciperà al Tour de France 2025? Pogacar, i tre tenori, ma non solo…

Cresce l’attesa per il secondo Grande Giro stagionale. Tutti ad aspettare il Tour de France, la corsa sicuramente più spettacolare della stagione: la startlist sarà infatti di livello straordinario, con presenti tutti i migliori interpreti delle gare di tre settimane. Andiamo a scoprire nel dettaglio chi sarà al via della Grande Boucle.

Attesa ovviamente per il campione del mondo e detentore del titolo: Tadej Pogacar. Lo sloveno vuole continuare a dominare in lungo e in largo: va a caccia della quarta affermazione, l’obiettivo è quello di riscrivere record anno dopo anno.

Non mancheranno però i rivali: Jonas Vingegaard, il più accreditato, che proverà a fare lo sgambetto alla stella della UAE Team Emirates – XRG, e Remco Evenepoel, sul podio nella passata stagione.

Torna in gara Primož Roglič dopo la delusione del Giro e lo fa con ambizioni di podio. Da seguire anche gli spagnoli Carlos Rodriguez ed Enric Mas. Nomi a sorpresa? Il britannico Oscar Onley e l’australiano Ben O’Connor.