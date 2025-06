Chi gareggia al Roma Sprint Festival senza Jacobs? Sfida tra Campioni Olimpici italiani e occhio alla “Coppa Europa”

Marcell Jacobs era l’uomo più atteso al Roma Sprint Festival, ma il Campione Olimpico sui 100 metri di Tokyo 2020 ha deciso di saltare l’appuntamento dopo la poco convincente uscita di Turku. Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore rinuncerà anche agli Europei a squadre e si concentrerà sugli allenamenti per farsi trovare pronto più in là lungo il cammino che conduce ai Mondiali, in programma a settembre proprio nella capitale giapponese dopo quattro anno fa si è consacrato per l’eternità.

Allo Stadio dei Marmi della Città Eterna saranno però presenti altri due Campioni Olimpici della 4×100: Lorenzo Patta e Fausto Desalu saranno le grandi stelle sui 100 metri nella serata di venerdì 20 giugno. Il sardo e il lombardo, entrambi convocati per la ex Coppa Europa, incroceranno Roberto Rigali e Samuele Ceccarelli in un confronto che dovrebbe permettere al DT Antonio La Torre di selezionare chi sarà lo sprinter sul rettilineo di Madrid.

Una corsia anche per Filippo Randazzo e il francese Jeff Erius nella gara prevista alle ore 20.35, precisando che Desalu, Ceccarelli ed Erius saranno impegnati anche nella prima prova alle ore 19.35 con Luca Cassano e i cubani Jenns Fernandez e Arnaldo Romero. Da annotare anche la presenza di Alessia Pavese e Vittoria Fontana (100 metri), Lorenzo Benati e Brayan Lopez (400 metri).