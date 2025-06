Chi correrà la 4×100 in Coppa Europa? Il rebus dell’Italia e il mister X da definire. Patta per i 100

Lorenzo Patta titolare sui 100 metri agli Europei a squadre: questo è il verdetto emerso dal rettilineo dello Stadio dei Marmi, dove il sardo ha corso in 10.25 con 0,7 m/s di vento contrario in occasione del Roma Sprint Festival. L’azzurro ha dato vita a un avvincente spalla a spalla con Fausto Desalu, ha contenuto il tentativo di rimonta del lombardo ed entrambi hanno concluso con lo stesso tempo: soltanto al photo-finish, per tre millesimi, ha prevalso il convincente Patta, che dopo il 10.16 timbrato un mesetto fa a Savona ha confermato il suo eccellente stato di forma e si è meritato il diritto di indossare la maglia azzurra sui 100 metri in occasione della ex Coppa Europa.

Sarà dunque Patta a prendere il posto di Marcell Jacobs, che ha dato forfait dopo la poco brillante uscita di Turku. Naturalmente in attesa delle conferme da parte del DT Antonio La Torre. Fausto Desalu era già stato confermato sui 200 metri dopo gli ottimi riscontri cronometrici siglati tra Dresda e Bruxelles sul mezzo giro di pista, stasera lo abbiamo visto pimpante anche nella velocità pura che ha frequentato raramente negli ultimi anni e si presenterà nella capitale spagnola con tutte le carte in regola per fare bene.

Il rebus è più intricato per quanto concerne la staffetta: tre tasselli sono definiti visto che Patta e Desalu saranno affiancati da Filippo Tortu, ma chi sarà il quarto frazionista accanto ai tre Campioni Olimpici di Tokyo 2020? La 4×100 tricolore sta inevitabilmente facendo i conti con le assenze: già detto di Jacobs, anche Matteo Melluzzo è alle prese con un problema fisico e Roberto Rigali si è espresso in un alto 10.44 nelle batterie odierne.

Probabilmente si andrà a puntare su Samuele Ceccarelli, oggi valido in 10.27 in occasione del primo turno (quello in cui Desalu ha corso in 10.33 e Patta era assente). Patta e Desalu in curva, Tortu e Ceccarelli sui rettilinei: siamo inevitabilmente in emergenza e si inseguiranno punti importanti per la squadra.