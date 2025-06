Chi affronteranno Bolelli/Vavassori in semifinale ad Halle e fin dove possono spingersi nel ranking ATP di doppio

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori si sono qualificati per le semifinali del torneo di doppio maschile dei Terra Wortmann Open 2025 di tennis: gli azzurri, che difendono il titolo conquistato lo scorso anno in Germania, al momento, proprio per questo motivo, perdono ben 320 punti e 2 posizioni nel ranking ATP.

La coppia azzurra, che lunedì 16 giugno occupava la 12ma (Bolelli) e la 13ma (Vavassori) posizione in classifica, al momento è scivolata al 14° ed al 15° posto, rispettivamente, scendendo da quota 4640 a quota 4320. Per tornare a quota 4640, ovviamente, gli italiani dovranno vincere ad Halle, eventualità che potrebbe riportarli al 12° ed al 13° posto.

Il prossimo scoglio da superare per gli azzurri è rappresentato dalla coppia canadese composta da Félix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov: in caso di approdo in finale gli azzurri si porterebbero a quota 4440, guadagnando virtualmente una posizione a testa, salendo al 13° ed al 14° posto.

RANKING ATP DOPPIO SIMONE BOLELLI

Ranking lunedì 16 giugno: 4640 punti, 12° posto.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 4320 punti, 14° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 4440 punti, 13° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 4640 punti, 12° posto virtuale.

RANKING ATP DOPPIO SIMONE VAVASSORI

Ranking lunedì 16 giugno: 4640 punti, 13° posto.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 4320 punti, 15° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 4440 punti, 14° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 4640 punti, 13° posto virtuale.