Chi affronterà Marcell Jacobs stasera a Turku? Avversari, personali e tempi stagionali

Marcell Jacobs si appresta a fare il proprio debutto stagionale all’aperto, cimentandosi sui 100 metri a Turku (Estonia), dove oggi pomeriggio andranno in scena i Pavo Nurmi Games, tradizionale tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione Olimpico di Tokyo 202 correrà sulla pista dove lo scorso anno si espresse in un ragguardevole 9.92, lanciando così la volata verso i Giochi di Parigi 2024.

Il velocista lombardo è stato inserito nella prima batteria, che andrà in scena alle ore 17.51 e si troverà di fronte alcuni rivali molto interessanti come il giapponese Abdul Hakim Sani Brown (9.96 di personale e 10.31 di stagionale), il sudafricano Benji Richardson (9.86 di personale e 10.05 di stagionale), il canadese Jerome Blake (10.00 di personale) e l’australiano Rohan Browning (10.01 di personale). Completano il parterre il danese Simon Hansen e i padroni di casa Santeri Oern ed Eino Vuori.

Marcell Jacobs punta chiaramente a raggiungere la finale, in programma alle ore 19.06, dove incrocerebbe i migliori della seconda batteria, dove si fronteggeranno pezzi grossi come il canadese Andre De Grasse (9.89 di personale e 10.15 di stagionale per il Campione Olimpico di Tokyo sui 200 metri), il ghanese Benjamin Azamati (9.90 di personale e già 9.98 nel 2024), lo statunitense Kyree King (9.96 di personale, 10.07 di stagionale) e il britannico Romell Glave (10.00 di personale e 10.00 di stagionale).

AVVERSARI DI MARCELL JACOBS IN BATTERIA A TURKU

Benji Richardson (Sudafrica): 9.86 di personale, 10.05 di stagionale.

Abdul Hakim Sani Brown (Giappone): 9.96 di personale, 10.31 di stagionale.

Jerome Blake (Canada): 10.00 di personale, 11.54 di stagionale.

Rohan Browning (Australia): 10.01 di personale, 10.01 di stagionale.

Simon Hansen (Danimarca): 10.11 di personale, 10.30 di stagionale.

Santeri Oern (Finlandia): 10.35 di personale, debutto stagionale.

Eino Vuori (Finlandia): 10.38 di personale, 10.50 di stagionale.

POTENZIALI AVVERSARI DI MARCELL JACOBS IN FINALE A TURKU

Nell’altra batteria gareggiano:

Andre De Grasse (Canada): 9.89 di personale, 10.15 di stagionale.

Benjamin Azamati (Ghana): 9.90 di personale, 9.98 di stagionale.

Kyree King (USA): 9.96 di personale, 10.07 di stagionale.

Romell Glave (Gran Bretagna): 10.00 di personale, 10.00 di stagionale.

Samuli Samuelsson (Finlandia): 10.12 di personale, 10.35 di stagionale.

Riku Illukka (Finlandia): 10.26 di personale, debutto stagionale.

Valtteri Louko (Finlandia): 10.37 di personale, 10.43 di stagionale.