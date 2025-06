Chi affronterà Lorenzo Musetti al Queen’s 2025? Cast stellare con Alcaraz

Grazie al sesto posto occupato nel ranking ATP rilasciato quest’oggi, Lorenzo Musetti è sicuro di far parte delle prime quattro teste di serie del tabellone di singolare maschile del Queen’s 2025 di tennis, dove, salvo forfait, sarà accreditato del numero 3 del seeding. Il sorteggio del main draw di singolare andrà in scena a partire dalle ore 12.00 italiane di venerdì 13 giugno.

IL REGOLAMENTO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone. Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti.

GLI SCENARI PER LORENZO MUSETTI

Lorenzo Musetti al Queen’s sarà il numero 3 del seeding e non incontrerà teste di serie nel primo e nel secondo turno, mentre nei quarti di finale potrà incontrare una delle alle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell’ordine, Tommy Paul, Holger Rune, Alex de Minaur e Ben Shelton. L’azzurro potrà incrociare le prime 2 teste di serie, ovvero Carlos Alcaraz e Jack Draper, soltanto in semifinale, infine potrebbe ritrovare la testa di serie numero 4, Taylor Fritz, soltanto in finale.

CHI POTREBBE INCONTRARE LORENZO MUSETTI NEI VARI TURNI

Primo e secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Tommy Paul, Holger Rune, Alex de Minaur e Ben Shelton.

Semifinali

Una testa di serie tra la 1 e la 2, ovvero Carlos Alcaraz e Jack Draper.

Finale

La testa di serie numero 4, ovvero Taylor Fritz.