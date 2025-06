Chi affronterà l’Italia ai quarti degli Europei U21: quasi certo un incrocio da brividi

L’Italia Under 21 centra il primo obiettivo del suo Campionato Europeo di categoria in corso di svolgimento in Slovacchia. Con il successo di questa sere contro la Slovacchia, infatti, gli Azzurrini hanno staccato il pass per i quarti di finale e ora inizieranno a pensare al prossimo avversario.

La formazione italiana ha superato con il punteggio di 1-0 i padroni di casa della Slovacchia grazie alla rete di Casadei e, dopo il successo inaugurale contro la Romania, si sono portati a quota 6 punti in classifica generale, a braccetto con la Spagna. La sfida contro gli iberici andrà a definire se saremo primi o secondi nel girone.

Ad ogni modo la rivale nei quarti di finale sarà quanto mai complicata. Gli Azzurrini, infatti, si troveranno di fronte una tra Germania e Inghilterra che, per il momento, comandano a pari merito il Gruppo B. Domani i teutonici se la vedranno con la Repubblica Ceca, mentre l’Inghilterra sfiderà la Slovenia. Con molta probabilità tutto si deciderà nello scontro diretto del terzo turno.

Quando scenderemo in campo? Se l’Italia chiudesse prima nel proprio raggruppamento giocherà il suo quarto di finale sabato 21 giugno, altrimenti domenica 22 giugno.