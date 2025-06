Chi affronterà Jannik Sinner nell’ATP di Halle? Teste di serie e principali insidie

Una settimana senza impegni agonistici ufficiali per recuperare le energie spese al Roland Garros ed iniziare a lavorare in vista della stagione su erba. Jannik Sinner si prepara a tornare in campo nell’ATP 500 di Halle per affrontare quella che sarà la prova generale in vista del torneo di Wimbledon, l’inizio dello slam londinese è previsto lunedì 30 giugno.

Il campo partecipanti di assoluto livello, da verificare se rispetto all’annunciata entry list ci saranno eventuali forfait, crea le premesse di un torneo equilibrato nel quale non mancheranno sicuramente i test probanti in vista del terzo Slam della stagione.

Il numero uno del mondo dovrà fronteggiare, come ostacolo principale, il tedesco Alexander Zverev. Il tedesco, testa di serie numero due, avrà già nelle gambe le partite giocate a Stoccarda e cercherà di sfruttare l’aria di casa per provare a rimpinguare il suo palmares. I due potrebbero trovarsi faccia a faccia solo in finale.

Il campo dei possibili avversari in semifinale propone due nomi di rilievo. Parte da terzo favorito del seeding Daniil Medvedev. Il russo, nuovamente precipitato in una delle sue prolungate crisi, dovrà però confermare il suo status con la forza dei risultati positivi. Da verificare le condizioni del francese Arthur Fils. La quarta testa di serie è stata costretta al ritiro nello Slam parigino per un problema fisico accusato nella partita contro l’iberico Jaume Munar.

A seconda dell’ordine stabilito dal sorteggio l’ipotetico quarto di finale sarà contro uno tra il russo Andrey Rublev, l’argentino Francisco Cerundolo, il francese Ugo Humbert ed il ceco Tomas Machac. Non mancano i nomi interessanti anche tra le non teste di serie, giocatori che nella singola partita possono creare più di un grattacapo, basti pensare al greco Stefanos Tsitsipas, al duo canadese Felix Auger-Aliassime-Denis Shapovalov, all’olandese Tallon Griekspoor, al polacco Hubert Hurkacz e al giovane astro nascente Joao Fonseca, invitato dagli organizzatori con una wild card.